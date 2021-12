Quiero una Región de primera

Menuda semana y vamos para largo. Aquí estamos viendo cómo el Gobierno tránsfuga se esmera en vender unos presupuestos irreales, mientras nos desayunamos que lo más importante, la sanidad y la educación, hacen aguas por todas partes. En sanidad lo dejaron claro el otro día, si falta inversión te mueres; en educación, con las peores ratios de absentismo, lo notaremos dentro de veinte años cuando nuestros hijos sean igual de pobres y tengan que emigrar.

La denuncia de los sindicatos médicos ha puesto el dedo en la llaga. Los médicos se van de la Región por la falta de oportunidades, la carencia de inversión y el poco respeto que se les tiene -poco tardaran en hacerlo los profesores y los demás funcionarios-. La crisis de 2008 ya pasó, los recortes de 2011 siguen todavía vigentes para la mayoría, así que no me extraña que se hayan hartado y estén empezando a irse. Ellos, que lo han dado todo manteniendo los servicios; no como los bancos que andan cerrando sucursal tras sucursal queriéndome cobrar hasta por ingresar el dinero y no devuelven una perra.

Los médicos y los funcionarios se van no solo por falta de dinero, sino de servicios y de apoyos y, sobre todo, por carencia de infraestructuras. ¿Cuántos años llevamos esperando el centro de salud de Santiago y Zaraiche y otras tantas infraestructuras como pudiera ser el centro de alta resolución? En educación ya tienen su discurso, es la libertad que lleva a que nuestros hijos estudien barracones como en Los Alcázares, mientras aumentan la financiación a la privada. En sanidad supongo que nos vendrán pronto con lo mismo, pero aquí la libertad es la de morirte, si no conoces a alguien para el trifásico… Triste verdad, amigos.

Esto es un suma y sigue y poco a poco hemos ido viendo como se han ido erosionando los servicios públicos, como en verano se ofrecen menos servicios, como se conciertan los mismos con operadores privados a un precio más caro: ¿les suena? porque a mi sí, al final todos estos hacen dinero con nuestros impuestos a costa de no invertir lo suficiente para derivarnos a lo privado donde otros se hacen ricos con nuestras desgracias y las de nuestros familiares. Negocio redondo para nosotros lo privado y lo público para ellos con sus enchufes.

Muchos de los profesionales que han decidido marcharse son los mismos a los que aplaudían los políticos a las puertas de los hospitales cuando iban a hacerse la foto. Pero aquello se les ha olvidado, tanto para invertir el dinero de lo fondos COVID que están sirviendo para tapar agujeros, a la vez que prometen una y otra vez bajadas de impuestos. De qué les servirán a ustedes los 27 euros de la rebaja del IRPF cuando estén en una lista de espera para una operación. De que les sirven a ustedes los 27 euros cuando sus hijos están estudiando en un barracón como en Los Alcázares. De qué les sirven a ustedes esos 27 euros de ahorro cuando su mujer se ponga de parto, de qué les servirán esos 27 euros cuando tengan que pagar un coche porque no hay un transporte público que los lleve a su trabajo. ¡No les servirán de nada!.

A mí la sanidad me preocupa y mucho, como preocupan otras cosas, el problema es que no les ponemos el acento y debemos ponérselo. Con nuestra cerveza de barril y nuestro pastel de carne tenemos que hablar más. Queremos libertad, pero para vivir, porque aquí, como en la Cuba de Fidel, solo se opera el señorito de turno. Yo quiero libertad, para que me atiendan sin esperas, quiero libertad para no estudiar en barracones, quiero libertad para ser igual en la cola del médico sin distinciones de clase o de quien conozcas, quiero libertad para festejar los éxitos de mi equipo, aunque milite en cuarta nacional y me joda hasta donde me han llevado. Con la Región de Murcia no les pienso dejar que pase. Es hora de decir basta, quiero una Región de primera con la mejor sanidad y educación.