De la pobreza a los derechos

Las personas no son pobres pues la pobreza no es una cualidad innata. Las personas atraviesan situaciones de pobreza pues la pobreza es un proceso, en el que se puede caer, sí, pero del que también se puede salir No podemos acomodarnos en la melancolía de los lugares comunes: el papel lo soporta todo. Las leyes pueden ser perfectas pero luego la práctica es un desastre. No hay esperanza en la política