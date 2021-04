Teodoro García (PP), sobre la moción de censura en Murcia: "Ha demostrado que se puede ganar a Pedro Sánchez y a los asesores de Moncloa"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido hoy en Murcia que el Mar Menor cuente con financiación europea, y "si no, que me diga Pedro Sánchez que si la merece", ha ironizado García Egea, quien ha acusado al Ejecutivo central de "discriminar" a la Región de Murcia en el reparto de los Presupuestos Generales del Estado, algo que "no puede ocurrir con los fondos europeos".

García Egea ha exigido que el reparto de los fondos europeos que le corresponden a España la haga una agencia independiente para que se realicen con "objetividad y lleguen a quien más lo necesita", y evitar así que su distribución sea "discrecional" como, según ha afirmado, ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado.

El secretario general del PP, ha explicado que la reunión de trabajado en la que participa este sábado, junto al presidente del PP y del gobierno autonómico, Fernando López Miras, tiene como objetivo impulsar la estructura del partido en la comunidad porque "hay proyecto y equipo en el Partido Popular" de la Región, al tiempo que se quieren poner en marcha los mecanismos necesarios para que Murcia sea "la primera en salir de la pandemia".

"El gobierno regional hoy tiene estabilidad y trabaja como lo hacía hace dos años para solucionar los problemas de los murcianos desde todos los rincones de la comunidad", ha dicho el dirigente del PP, quien ha añadido que lo ocurrido con la moción de censura en Murcia "ha dejado una lección, que se puede ganar a Pedro Sánchez y a los asesores de Moncloa".

En este sentido, ha reprochado al PSOE que "se empeñe" en tener presencia en los juzgados, donde, según ha dicho, el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, "tiene experiencia", tras lo que ha asegurado que la oposición en la Región "no existe" porque es "nefasta" y ha pedido a su partido que "la deje de lado y se centre en los ciudadanos".

Por otra parte, el líder del PP ha indicado que su partido está volcado en la "reunificación del centro-derecha", que "cada vez está más fuerte y el PP también en la Región de Murcia y en España", y ha asegurado que esa reunificación "pasa hoy por Murcia, el 4 de mayo por Madrid y termina en Moncloa con Pablo Casado cuando Pedro Sánchez decida convocar elecciones".