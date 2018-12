No al maltrato/ Villapeluditos

En España ver animales solos deambulando por las calles, carreteras, campos e incluso autovías es algo frecuente. En algunas ocasiones son animales que pasean solos con el beneplácito de sus propietarios, en otras ocasiones son animales extraviados y en otro gran número son animales abandonados.

Hoy voy a hablarte de las consecuencias penales que conlleva abandonar un animal, ya que desde 1 julio de 2015, abandonar un animal es un delito.

Yo misma sin ir más lejos, me he encontrado a animales abandonados cuando paseo sola o con mis perros, cuando me desplazo a algún sitio, cuando voy a visitar a amigos e incluso cuando he ido a dar conferencias o cursos sobre cómo actuar en casos de maltrato animal o abandono de animales.

Aún recuerdo el día que me encontré a una preciosa perra mestiza de mastín, (a la que bauticé con el nombre de Perla) en Villargordo – un pueblecito de Jaén, exactamente fue el 30 de mayo de 2017 cuando fui a dar un curso de Denuncias de animales abandonados y/o extraviados. El curso fue organizado por la protectora de animales Villapeluditos, en colaboración con el Ayuntamiento de Villatorres en Jaén.

Lo sorprendente de Perla es que se vino detrás de mi y de mis perros (siempre que viajo, bien sea de ocio o bien sea por trabajo, me llevo a mis perros, Tania y Garri, ya que son parte fundamental de mi vida y de mi equipo de trabajo). Hasta tal punto me siguió Perla que se llegó a meter en la sala donde impartía el curso de denuncias contra el maltrato animal y el abandono llegando a dar el curso conmigo en la propia tarima donde yo estaba subida.

La protectora que organizó dicho curso fue Villapeluditos y al finalizar el mismo, puso en prácticas los conocimientos adquiridos en el curso, al interponer su primera denuncia por delito de abandono con un caso práctico real: el de Perla.

Villapeluditos realizó por escrito la denuncia y la puso ante los agentes de la policía local de la zona donde apareció Perla.

En su escrito de denuncia, la protectora siguiendo los pasos que le explique en el citado curso: hizo una denuncia penal por delito de abandono, fundamentada en el artículo 337 bis del Código Penal, describiendo básicamente el contenido siguiente:

-Perla ha aparecido abandonada en la calle xxxx, el día 30 de mayo de 2017.

-El animal no portaba collar ni llevaba puesto el microchip.

-Perla estaba en un situación de peligro para su vida o integridad, ya que se cruzaba entre los coches.

-El animal corría riesgo de ser atropellado por un coche, atacado por otro animal, así como de ser objeto de algún acto violento por parte de alguna persona agresiva o psicópata o de morir por inanición o deshidratación.

-Que se denuncian estos hechos por un delito de abandono contemplado en el artículo 337 bis del Código Penal y se ruega a los agentes de la autoridad que investiguen quién ha podido ser el responsible de su abandono. Y que una vez, se logre identificar al responsible del citado delito lo pongan en conocimiento de la fiscalía y del juzgado para que sea juzgado por delito de abandono.

La Ley 1/2015, de 30 marzo, modificó el Código Penal introduciendo importantes novedades destacando, entre ellas, la inclusión de nuevos delitos como el que se cita a continuación:

“ EL DELITO DE ABANDONO DE UN ANIMAL”

Desde el 1 de julio de 2015, fecha en la que entró en vigor, la reforma del código penal mencionada, abandonar un animal es un delito, regulado en el artículo 337 bis del citado código, y por ende, el que abandona un animal es un delincuente.

¿En qué supuestos se entiende legalmente que hay un delito de abandono?

El delito de abandono se produce cuando una persona abandona a un animal doméstico, amansado, de granja, gato/a callejero/a, animal de circo, parque zoológico y en general, cualquier animal cuya alimentación y cuidado dependa del ser humano, en condiciones en las que pueda peligrar la vida o integridad del animal.

El Código Penal castiga el delito de abandono con una pena de multa de uno a seis meses (en la práctica, podemos encontrar sentencias con multas desde 450 euros hasta 4320 euros, si bien legalmente la cuantía de multa puede ser de mayor importe).

Aparte de la multa también se puede condenar al delincuente que abandone a un animal la pena de inhabilitación para tener animales y ejercer actividades con animales, durante un plazo máximo de un año. (Desde mi punto de vista, tanto la pena de multa como la pena de inhabilitación son muy nimias).

Si tenemos en cuenta, como arden las redes sociales con los casos de abandonos de animales, la alarma social que generan este tipo de conductas y el interés público que despiertan para el legislador penal, el juzgado y la fiscalía de medioambiente, no cabe lugar a dudas, el hecho de que la persona que abandona un animal será sancionado socialmente, éticamente y judicialmente. Y que aparte de ser un delincuente, será una “persona non grata” para la mayor parte de la ciudadanía.

Me despido en este artículo, recordando a mi querida Perla, enfatizando que es super dócil y sociable con otros perros, gatos, niños y con los adultos. Además, está sana, chipada, vacunada y esterilizada y lista para irse con una buena familia, ¿quieres ser tú, su familia o conoces a alguien responsable que quiera adoptarla?

Gracias a la labor de la protectora de animales Villapeluditos de Jaén, que la acogió y que está pagando la residencia donde está Perla ya más de un año. Perla sigue viva, esperando una segunda oportunidad y un hogar donde ser felizmente tratada y querida.

Por ello, querido lector, te pido tu colaboración para que ayudes a Perla a encontrar una familia de acogida o adoptiva que la cuide y la mime como se merece para que deje de seguir en la residencia en la que está.

Si estás interesado en Perla puedes contactar con Villapeluditos o conmigo a través de mi web www.deanimals.com. Recuerda que yo seré la madrina de Perla por lo que la persona que adopte a Perla tendrá un bono jurídico gratuito sobre cualquier duda legal en temas de animales.