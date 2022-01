Mientras escribía este artículo pensaba en mi querido Lucky, un precioso Beagle, al que he visto crecer desde cachorro.

Me entristece e indigna sobremanera el hecho de que en el año 2022 se sigan comercializando vidas animales para su experimentación pese a que desde el 5 de enero sean considerados seres sintientes en la legislación civil española.

Cuando conocí este caso, pensé "tengo que hacer algo", así que me puse manos a la obra. Desconecté el teléfono y me sumergí de lleno a bucear en el río jurídico español. Programé una reunión especial para el 28 de enero con las alumnas y compañeras juristas y abogadas que se están formando en DeAnimals en Derecho Animal para analizar las normas y las opciones legales y le estoy dando vueltas a alguna reunión online con las personas que realizan cursos de derecho de animal en el IPA, el Instituto de Protección Animal.Y para aquellas personas que como tú, que quieren saber por qué se experimenta y por qué se van a sacrificar estos 32 cachorritos de Beagles, he redactado este post.

1 ¿Qué leyes regulan la experimentación con animales en España?

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

Directiva Europea 2010/63/UE sobre protección de los animales utilizados para fines científicos del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010

2 ¿Por qué se van a sacrificar 32 cachorros de Beagles sometidos a experimentación?

La legislación permite la experimentación con animales y el sacrificio de estos. Hay un contrato de carácter público que regula el sacrificio de dichos animales, tras ser “objeto” de un ensayo clínico de un fármaco.

3 ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo el sacrificio de los 32 cachorros de Beagles?

Según la web oficial de contratación pública de la Generalitat Catalana, la Fundación Parc Científic de Barcelona de la Universidad de Barcelona contrató mediante licitación pública a la empresa VIVOTECNIA para tal actividad.

En los laboratorios de VIVOTECNIA, presuntamente, y según el contenido del citado contrato de carácter público, se debe suministrar a cada Beagle una sustancia tóxica, durante 28 días, vía oral, siguiendo el protocolo que indicado por la Fundación Parc Científic de Barcelona. El citado contrato ha sido objeto de licitación pública y asciende a un importe económico de 255.648,80 euros (IVA incluido).

Como el contrato es público, puedes verlo, si tienes curiosidad, en la web de contratación pública de la Generalitat de Cataluña, en concreto en el siguiente enlace. Tiene el número de expediente 2021-31-PO, se denomina “Servicios para los estudios en perros beagles de farmacocinética a dosis únicas y de toxicidad oral, en dosis repetidas durante 28 días”, fue adjudicado el 10 de noviembre de 2021, firmado por todas las partes un mes después y publicado en la citada web de la Generalitat Catalana el 13 de diciembre de 2021.

El laboratorio de experimentación con animales fue denunciado por maltrato animal en abril de 2021, el caso está judicializado

6 ¿Qué se ha hecho para impedir el sacrificio de los 32 cachorros de Beagles?

Publicidad en diarios (prensa), radio y televesiones

Difusión en Redes sociales

Los cachorros pueden darse en adopción. Según el artículo 30 del RD 53/2013, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos

Petición en Change.org: A fecha 25 de enero de 2022, había superado las 1.165.000 firmas

Manifestación el 22 de enero de 2022. El sábado 22 de enero de 2022 se realizó una manifestación en la Plaza Sant Jaume de Barcelona a la que acudieron más de 450 personas, solicitando la liberación de los Beagles y que se realicen experimentaciones alternativas a la experimentación con animales.

Carta de Ada Colau exigiendo al gobierno catalán que no se sacrifique a los Beagles

Desde la Dirección General de Derechos de los Animales han comunicado en sus redes sociales que se está trabajando para convocar un premio con una entidad económica importante, para la entidad que presente el mejor proyecto considerado como una alternativa viable para la experimentación con animales.

Debatir jurídicamente opciones legales a la experimentación en el Club de lectura oline de Derecho Animal que cree recientemente, en el análisis del libro de Matthieu Ricard “En defensa de los animales”.

Análisis jurídico de las posibles infracciones y consecuencias en este caso, en un webinar online en la comunidad de juristas especializados en derecho animal de DeAnimals

Visibilidad de este caso, con artículos como éste que estás leyendo.

El rechazo social a la experimentación con animales es más que evidente. Estos 32 cachorros de Beagles son seres vivos sintientes y están dotados de sensibilidad según la ciencia, el sentido común y el código civil español, en su artículo 333.bis apartados 1 y 2. Sin embargo, son usados, para causarles sufrimientos de forma legal, y además serán sacrificados legalmente según el Real Decreto citado.

Quiero dar las gracias a todas las personas que están realizando cualquier tipo de acción, para liberarlos y para acabar con la experimentación con animales. Gracias de corazón.

Finalizo este post solicitando el fin al maltrato animal legalizado, en experimentación, en espectáculos públicos y en los mal llamados deportes.