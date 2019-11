Benizar resiste: la pedanía murciana vuelve a dar plantón a las urnas

La localidad murciana insiste en no ir a votar ya que en los últimos seis meses "no ha cambiado nada" Antonio, habitante de Benizar, no sabe si irá a votar, pero tiene claro que necesitan mejores servicios sanitarios de la zona, ya que si alguna persona de la zona tuviera un infarto "se moriría" Ana Rosa Moreno, presidenta de Asociación de Vecinos, cuenta que varias pedanía vecinas se han puesto en contacto con ellos tras su iniciativa: "La guerra comienza ahora: vamos a juntarnos las zonas desfavorecidas y luchar juntos"