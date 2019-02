Dimite el presidente del Foro de la Familia en Murcia tras mostrar su apoyo expreso a Vox

Alfonso Galdón, presidente del la agrupación ultracatólica Foro de la Familia en la Región de Murcia, se ha visto obligado a renunciar a su cargo tras anunciar, la semana pasada, que votaría a Vox a través de sus redes sociales. El ya expresidente se había mostrado en varias ocasiones a favor del partido de extrema derecha, pero han sido sus últimas publicaciones las que han reavivado las críticas hacia su posicionamiento con Vox. En críticas recogidas por La Verdad, Galdón no entendía las "reacciones regionales y nacionales" de lo que él calificaba su "actividad personal". Asimismo señaló que el Foro de la Familia no indica "a la gente lo que debe votar; el voto es algo personal", y pidió que se diferenciara entre la "libertad de expresión con la manifiesta independencia" de la organización que ya no preside.

¿de verdad en Murcia queremos volver a estar así? Yo votaré Vox ¿ y tú? https://t.co/f5Llgq7nHm — Alfonso J. Galdón (@alfonsojgaldon) 20 de febrero de 2019

Se trata de defender el sentido común. Es una barbaridad que un hombre por “sentirse” mujer pueda participar en un campeonato de boxeo femenino. Es completamente injusto con las deportistas por cuestiones biológicas obvias. Los complejos explican que lo hayan apoyado el PP y CS. https://t.co/bSRcPXcUpl — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 21 de febrero de 2019

En una publicación compartida en su Facebook, Gadón ha destacado que se va tras "dos intensos años al frente y habiendo sido la voz de las 400.000 familias murcianas que han tenido en el Foro el altavoz necesario para hacer valer sus reivindicaciones".

Asimismo, ha expresado algunos de los "logros" de la organización ultracatólica con él a la cabeza entre las que destacan: una Ley de Familia registrada en la Asamblea en 2017; la paralización de las charlas LGTBI en los Institutos Públicos y Concertados de la Región de Murcia; o peticiones reiteradas para que se pusiera en marcha la Ley Red Madre, la primera Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el Foro de la Familia, aprobada en 2009.

Suspensión de las charlas afectivo-sexuales

La Consejería de Educación de la Región de Murcia suspendió, en mayo de 2018, las charlas sobre diversidad sexual impartidas por el colectivo 'No Te Prives'. Así lo reconoció la Directora General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa en la Región de Murcia, Esperanza Moreno, en una entrevista en el programa ‘Murcia en la Onda’.

El cese sucedió a raíz de las presiones ejercidas por la asociación ultracatólica Foro de la Familia, cuyos representantes fueron recibidos por los miembros de la Consejería de Educación, en donde expresaron su disconformidad con estas charlas porque no cuentan con la autorización de los padres.

La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cacha, expresó que los centros educativos deberían informar a las familias sobre estas charlas si no formaban parte del currículo educativo "posibilitando que puedan elegir la participación o no de sus hijos". Cabe destacar que la educación basada en la igualdad, respeto a la diversidad y la convivencia pacífica son algunos de los pilares que conforman las competencias clave fijadas en la LOMCE y por el Consejo de Europa (2006).