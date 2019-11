Pedro Sánchez quiere convertir el Mar Menor “en un ejemplo de prosperidad” en la Región

“Para resolver el colapso de joyas medioambientales como el Mar Menor es necesario compromiso, cercanía y gobiernos capaces de aunar voluntades”, ha dicho esta mañana el socialista Pedro Sánchez en un acto de campaña en Los Alcázares ante medio millar de simpatizantes.

El presidente del Gobierno en funciones tenía previsto desplazarse a Los Alcázares el pasado jueves pero no pudo despegar por problemas técnicos en la aeronave con la que iba a viajar. Esta mañana ha aterrizado en la Región con la petición del presidente murciano, Fernando López Miras, de reunirse durante “al menos 10 minutos” para abordar la situación del Mar Menor y su reprobación ante la posibilidad de que hiciera anuncios de medidas extraordinarias a tres días de las elecciones del domingo.

A este respecto, Sánchez ha asegurado que de formar gobierno tras el 10N, los socialistas van a poner a disposición de la Región “todos los recursos” para la regeneración colectiva de la laguna salada. “Y vamos a convertirla en un ejemplo de compromiso con el medio ambiente, la salud y la prosperidad de la Región; vamos a recuperar el Mar Menor para los murcianos, para España y para Europa”.

“Somos un gobierno que levanta la mirada y sabe que para resolver algunas cuestiones como la desigualdad, la exclusión social, la falta de oportunidades de algunos territorios, y el colapso medioambiental es necesario compromiso, cercanía y gobiernos capaces de aunar voluntades”, ha dicho Sánchez.

En este sentido, ha hecho referencia también a los “límites” que pide el medio ambiente y ha llamado a sacar conclusiones de los 25 años de gobierno del PP en la Región. “Porque son los grandes responsables, son ellos los que han tenido las competencias en la ordenación urbana, del sector turístico, agrario, y no los pusieron”, se ha quejado Sánchez ante la ovación de los militantes, a quienes les ha recordado el origen murciano de su abuelo. “Era de Lorca y mi madre me dijo: No puedes pasar estas elecciones sin ir a su tierra”.

El presidente del Gobierno hizo referencia también a su última visita a Los Alcázares, hace un mes, tras la DANA. “En esa ocasión aquí estuvimos con las botas puestas”. Siempre se habla del trasvase del Segura en Murcia, ha señalado, “y hace poco vimos un Segura totalmente desbordado, consecuencia de la desertificación y el cambio climático; necesitamos mirar a largo plazo y hacer buenas políticas de planificación”.

Los Alcázares fue una de las localidades más azotadas el pasado septiembre por la DANA, y donde todavía quedan patentes los destrozos del temporal en esta zona de la costa murciana.

Pedro Sánchez ha pedido la movilización en la Región. “Necesitamos el voto útil para formar gobierno ante una derecha achantada frente a la ultraderecha crecida, para frenar el machismo, el franquismo, la xenofobia y la única forma de pararlo es votar a un gobierno progresista”.

Por su parte, Diego Conesa, secretario general de los socialistas murcianos, se ha referido a los “agricultores de corazón, engañados desde hace tiempo”. Y ha señalado que “hay otra manera de hacer las cosas; somos conscientes de que la marca del Mar Menor está por los suelos, peor que nunca y hay que trabajarlo con valentía”.

El socialista Pedro Sánchez también ha puesto cifras. “En estos 15 meses, con presupuestos prorrogados, hemos licitado 1.200 millones de euros; de cada 100 euros de inversión pública, 90 los ha puesto el Estado y 7 el Gobierno regional”.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, ha recordado que su municipio va a ser “ejemplar en la regeneración del Mar Menor, con un plan de ordenación en el que la prioridad va a ser defender la laguna, de la mano de las asociaciones que siempre han luchado por el Mar Menor”.

Precisamente con estos colectivos y organizaciones relacionadas con el Mar Menor se ha reunido Pedro Sánchez este mediodía en el Balneario de San Antonio.

Amenaza de la extrema derecha

“No podemos echar a la papelera ningún voto en esta Región, amenazada por la extrema derecha que ayer consiguió con el apoyo de PP y Ciudadanos cuatro alcaldías pedáneas de Vox”, ha advertido Conesa. Y ha apuntado que “1 de cada 3 murcianos piensa que la política no vale para nada; os invito a que cojáis pico y pala y que trabajemos sin descanso hasta el domingo”.

Los sondeos dan una victoria ajustada al PSOE en la Comunidad, con tres diputados, los mismos que le dan al PP y esperan conseguir el cuarto diputado como ha señalado Pedro Sánchez.