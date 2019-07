Vox asegura que tumbará la investidura del PP en Murcia si no hay acuerdo a tres bandas en 24 horas

El diputado de Vox ha señalado a Ciudadanos como el "culpable" del fracaso de la investidura: "No vamos a regalar nuestros votos y no vamos a traicionar a nuestros votantes. Es que ya no sabemos cómo decirlo", ha recordado Gestoso