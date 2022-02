El alcalde de Lorca: “Gritaban que querían pegarle fuego al edificio con nosotros dentro”

Minutos antes del asalto al pleno en Lorca del pasado lunes, el alcalde del municipio, Diego José Mateos (PSRM-PSOE), se encontraba negociando con varios representantes del sector de la ganadería y aplacar los ánimos de los 300 manifestantes que se habían desplazado hasta el edificio municipal con el fin de protestar contra la aprobación de una nueva regulación para las macrogranjas porcinas.

Mientras el primer edil mediaba, entre 40 o 50 personas comenzaron a forcejear con las fuerzas del orden y se disponían a entrar en el edificio. Desde la habitación oían ruidos, golpes y caídas. Mateos intentó salir, acompañado de dos de las personas con la que estaba reunido y que, junto a otros concejales, intentaron hablar con los asaltantes para intentar aplacarlos. La policía les recomendó que se quedaran dentro para evitar que los manifestantes los vieran y pudieran ponerse más violentos: "Hay muchos cauces para conseguir los objetivos, pero es uso de la violencia me duele, pero me duele aún más y me entristece que hubiera grupos políticos que no condenaran con contundencia el acto y que intentaran incluso justificar un acto violento".

Tras los altercados, ¿darán ustedes marcha atrás en la moción?

No, en unos días se repetirá el pleno. Vamos a dejar unos días por prudencia para que se calmen las aguas y nos soseguemos todos. Nos vamos a sentar de nuevo con los ganaderos, siempre hemos querido negociar. No queremos acabar con un sector que consideramos que es uno de los motores económicos de Lorca.

¿Qué ha motivado la manifestación?

A la hora de aprobar la moción, había tres hitos: una aprobación inicial que era la de 2020, la que se iba a hacer ayer, y una aprobación definitiva. Entre medias había un periodo de alegaciones, de emisión de informes, donde había margen para matizar o llegar a algún tipo de acuerdo. No se entendió así por parte de los ganaderos.

Desde el PP en Lorca especialmente, aunque Vox también, llevaban varios días lanzando mensajes inflamando el ambiente, calentando la situación

La moción aprobada en 2020 se remitió a la Comunidad autónoma y a todos sus organismos para que emitieran los informes de aquello que debíamos incorporar a la moción en materia de ley regional. Todos son favorables, con condiciones: nos recuerdan que debemos aplicar la ley de carreteras, medioambiente, paisajes, contaminación, aguas...

Dichos informes, ya sea por el Gobierno regional o por cualquier otra institución, son de obligado cumplimiento porque reflejan la norma vigente. El PP sabe que nueve de los doce informes que llegaron al Ayuntamiento de Lorca eran de la Comunidad autónoma, gobernada por ellos, firmados por directores generales que no solo los nombra el Partido Popular, sino que además han sido cargos orgánicos, concejales y miembros del equipo de gobierno de municipios populares.

¿Qué papel ha jugado PP y Vox semanas antes de las protestas?

Desde el PP en Lorca especialmente, aunque Vox también, llevaban varios días lanzando mensajes inflamando el ambiente, calentando la situación. El pasado viernes vino un eurodiputado del Partido Popular para hablar de ganadería, mezclando las declaraciones del ministro Garzón y las elecciones de Castilla y León con lo que pasa en Lorca.

¿Cómo reaccionaron el PP y Vox tras el asalto?

Durante el asalto al pleno estuvimos aislados en el edificio. Los concejales del PP nos nos han llamado para preguntar cómo estábamos o cómo había terminado la situación. Ellos pudieron salir tranquilamente, pero nosotros tuvimos que esperar por razones de seguridad. He echado de menos ese acercamiento.

No estoy diciendo que estemos todos de acuerdo en el fondo del asunto, en el tema urbanístico, pero en lo que sí tenemos que tener unanimidad es en la condena de la violencia. De no ser así, estamos sembrando una semilla de odio y falta de respeto a las instituciones, de falta que confianza a los órganos democráticos que pueden ser muy peligrosos en el futuro.

Al final aparte de los insultos, que es lo de menos, gritaban que querían pegarle fuego al edificio con nosotros dentro. Creo que se han traspasado todos los límites de lo admisible.

¿Se tomaron las medidas necesarias para evitar los altercados?

Establecimos un dispositivo policial que entendíamos que era suficiente, aunque es verdad que la manifestación no se convocó con el tiempo y forma. Tampoco sabíamos -nadie podía saber-, que se iba a llevar a cabo un asalto organizado con esa contundencia, con esa violencia, con esa virulencia y con esa saña. Agredieron físicamente a las fuerzas del orden. Los únicos heridos que hay son policías. A uno lo agarraron por el cuello, por detrás. Creo que venían preparados, llevaban indumentaria casi de guerra.