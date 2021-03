Podemos, sobre la denuncia por corrupción en el Ayuntamiento de Murcia: "Es un escandalazo"

El concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, no se ha mostrado sorprendido por la denuncia por corrupción en la contratación municipal interpuesta por Mario Gómez, edil de Fomento de Ciudadanos, contra su propio equipo de Gobierno. "Estos contratos ya se pusieron en duda durante el anterior mandato y se empezaron a investigar" cuenta Ginés Ruiz, concejal portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, a cuenta de la denuncia por corrupción que Mario Gómez, edil de Ciudadanos también en la capital, ha puesto contra su propio equipo de Gobierno, formado por su partido y el PP.

"Es un escandalazo que ya se sabía", señala Ruiz, que se muestra preocupado por la inestabilidad del Gobierno murciano. "Los 450.000 murcianas y murcianos somos moneda de cambio en una negociación entre ambos partidos para repartirse la Comunidad, el municipio y lo que se quieran repartir", critica.

Gómez aseguró que si bien la relación entre ambas formaciones en el Consistorio son "cordiales y profesionales", también dejó caer que todas las "opciones están abiertas" dada la inestabilidad de la coalición. "No sé si llegará una moción o alternativa de Gobierno. A nosotros lo que nos preocupa es que no se estén ocupando de sus problemas o de la gente", expresa el concejal de Podemos. No obstante, advierte de que si se presenta un proyecto de Ayuntamiento que se centre en los murcianos se encontrarían con su apoyo.

Para un cambio de Gobierno harían falta un acuerdo en PSOE, Ciudadanos y Podemos, que sumarían los 15 escaños de mayoría absoluta necesarios en el Consistorio murciano, en el que disponen de nueve, cuatro y dos ediles respectivamente.

Ruiz hace hincapié en la mala relación entre PP y Ciudadanos: "Llevan ya dos años así, llegaron a suspende dos juntas de Gobierno porque estaban enfadados entre ellos". En esa ocasión Cs presentó a espaldas de su socio de Gobierno y con apoyo de PSOE y Podemos, un plan de reactivación económica para el municipio. Una decisión que apuntaló aun más la crisis del Ejecutivo murciano.