Juan Jesús Moreno (alcalde de Mula): “No voy a renunciar a nada en el tema del agua; aquí no hay colores políticos, hay necesidades”

Juan Jesús Moreno (Mula, 1975) atesora en su carrera política haberse proclamado como el alcalde más votado de toda la Región de Murcia en las pasadas elecciones. “Se siente mucho orgullo, pero también una gran responsabilidad, es muy difícil conseguir doce de diecisiete concejales, estamos hablando de un 63% de los votos”. El regidor muleño y candidato a la alcaldía por el PSOE en este municipio, recibe a elDiario.es en su despacho a 10 días del 28M. “Las expectativas que tenemos son buenas y yo tengo más ilusión que el primer día; además de un buen equipo, mucho trabajo hecho y mucho trabajo pendiente”, dice sonriente cuando se le pide pronostico para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Lleva ya 8 años de alcalde. Tanto tiempo da para mucho, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor de su gestión al frente del Ayuntamiento de Mula? ¿Qué se le ha hecho más cuesta arriba?

Lo mejor ha sido la confianza y el trato de la gente, hacia mí y mi equipo. Nos presentamos en 2015, veníamos de hacer oposición desde 2011 y nos quedamos a 50 votos de la mayoría. Pero es que nos volvimos a presentar tras 4 años de trabajo intenso y volvimos a tener un gran respaldo, de un 63%. Lo peor ha sido sin duda la pandemia, que fue brutal. Cuando todos teníamos que estar encerrados, yo por responsabilidad me dejaba caer todos los días por el Ayuntamiento y puse mi teléfono a disposición de todos los ciudadanos. Me quedo con una llamada, la de María, que estaba sola y necesitaba que alguien le llevase alimentos y yo mismo cogí el coche y se lo llevé a la puerta de su casa.

¿Qué destacaría de su programa para las próximas elecciones?

Tenemos un eje con 20 medidas, pero destacaría el impulso que queremos darle a la vivienda social para los jóvenes y los más perjudicados. También el tema del suelo industrial que tenemos para poner a disposición de cualquier empresa y necesitamos que el Gobierno regional apueste en el plan de reindustrialización por una comarca desfavorecida en este sentido. Hemos vivido mucho tiempo de la empresa conservera y eso ya no existe. También tenemos la vista puesta en una nueva pista de atletismo y en la remodelación del pabellón polideportivo. Además de la puesta en valor del patrimonio y de los barrios altos, y a través de fondos europeos puede que en los próximos meses nos toque la lotería.

¿Podría hacer una radiografía del empleo en el municipio?

Ahora mismo estamos en un 10% de tasa de desempleo, de las mejores de la Región. Gran parte del empleo proviene del sector agrícola, y después de los servicios y la industria. Se van remontando los datos de la crisis de 2011 y aunque la inflación nos está haciendo daño, se están tomando medidas como se hizo en la pandemia con los autónomos y el comercio y hostelería; medidas que además seguimos manteniendo.

¿Cómo cree que pueden afectar la crisis climática y el recorte del travase a un municipio con tanta producción agrícola?

Aquí tengo que ser claro: por mucho que algunos quieran convencernos, el cambio climático está aquí y nadie lo puede obviar. Pero el alcalde de Mula y candidato socialista por este municipio no va a renunciar a nada en el tema del agua. No voy a renunciar al Trasvase Tajo Segura y me voy a pelear con quien tenga que pelear, aquí no hay colores políticos, hay necesidades y el agua es una necesidad para Mula, su comarca, y la Región de Murcia. Pero no podemos obviar el cambio climático y a partir de ahí habrá que tomar medidas, las que sea. Una de las medidas en las que se está avanzando -no solo el PSOE, sino también otros partidos- es la desalación y tendrá que ser un agua desalada en las mejores condiciones posibles para el regadío y a un precio razonable.

¿Cuáles han sido los proyectos más destacados de los últimos años?

Una de las iniciativas estrella era trabajar en las pedanías y que tuvieran lo mismo que en el municipio; pero también hemos solucionado problemas de algunos colectores, hemos puesto en marcha infraestructuras que eran necesarias y hemos conseguido que la economía del Ayuntamiento tenga los mejores números posibles y todo sin subir impuestos. Hemos cumplido con el 85% del programa electoral de 2019, y he trabajado para los que me votaron y también para los que no lo hicieron.

Hablando de proyectos, ha mostrado su disconformidad con la tramitación de una nueva instalación de placas solares en el Niño de Mula, ¿por qué?

Sobre este tema hubo un acuerdo institucional de todos los partidos. Nos planteamos que había que poner freno, aunque realmente no depende de los ayuntamientos. Hemos pedido que desde la Comunidad y el Estado se regule el sector porque nosotros estamos de acuerdo en que haya plantas fotovoltaicas pero de forma ordenada y con sentido común.

Hace unos días visitaron la ciudad el ministro de Cultura, Miquel Iceta, junto al candidato socialista a presidir la Región, Pepe Vélez, y ambos le apoyaron en su lucha por conseguir que el castillo sea público y pueda rehabilitarse, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo este expediente?

El dossier del castillo ha avanzando mucho. Se han hecho varias gestiones en las últimas semanas y han ido muy bien. Una de mis manías era que el ministro de Cultura conociera el municipio y el castillo, y compartir en Mula todas estas inquietudes; porque ya había hablado con él en reuniones en Madrid y en Valencia y con el apoyo de Pepe, pero quería que conociera nuestro patrimonio de primera mano. La verdad es que con Pepe Vélez la Región tiene ahora la oportunidad de votar a un candidato honesto, leal y comprometido con su comunidad.

¿Cómo ha sido la sintonía con el Gobierno de Murcia durante estos años?

En 2015 llego a la alcaldía y me pongo en contacto con presidente, consejeros y me abrieron las `puertas y dos primeros años muy bien pero luego ya imposible tener un contacto institucional. En 2019 ese contacto se pierde por completo, no hay comunicación., los ayuntamientos no puede ser que no tengamos financiación local, tenemos que hacerlo todo a pulmón del ayuntamiento y no puede ser en una región desfavorecida en todos los ámbitos y esa comunicaicón se ha ido diluyendo, el alcalde lo es de todos y representa a todos los ciudadanos y no se ha visto reflejada en el Gobierno regional y me sorprende que un presidente joven como Fernando López Miras no tenga más altura de miras para ver el reflejo que quiere la ciudadanía y nos iría mejor a todos, el primero a él.