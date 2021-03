Ciudadanos asegura que la moción de censura del Ayuntamiento de Murcia sigue adelante: "Está más que debatida y consensuada"

Las negociaciones y el rumbo de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en el Ayuntamiento de Murcia ante los presuntos casos de corrupción salidos a la luz la última semana siguen su curso, a diferencia de lo ocurrido en la Comunidad, donde la otra moción de censura ha fracasado a causa de tres tránsfugas de Ciudadanos. Mario Gómez, vicealcalde de la ciudad, ha comparecido este sábado ante la prensa para disipar las dudas de transfuguismo y aclarar que esta moción "está muy debatida".

"Ciudadanos no puede ser cómplice de un partido corrupto, que lo está demostrando con las prácticas habituales que está llevando a cabo, que no respeta la democracia, que compra voluntades", ha sentenciado Gómez. "Mientras existan políticos que vendan su alma, la corrupción seguirá brillando en las instituciones. Hemos venido a sacar la corrupción de las instituciones públicas. No podemos seguir gobernando con un partido corrupto que no respeta la democracia".

Acoso personal y mediático

El vicealcalde de ciudadanos ha asegurado, además, que esta última semana él y su familia han estado sufriendo acoso por parte de ciertas personas. "He tenido una sensación de miedo al llevar a mi hija al colegio. Cuando se pasan esos límites no se puede permitir, y eso es lo que me llevó a poner la denuncia. Yo me metí en un partido, Ciudadanos, que luchaba por la transparencia y contra la corrupción. Si por esa lucha tiene que pesar ese acoso, lo asumo. Pero que amenacen a mi familia no lo vamos a aceptar", ha sentenciado contundente.

"En el Ayuntamiento de Murcia nos han hecho un bloqueo continuo, nos han quitado el personal, la estructura, no nos han dejado trabajar. Le han dado la espalda a los ciudadanos cuando se notificó que existían prácticas irregulares en el Ayuntamiento, y no lo vamos a permitir", ha concluido para disipar las dudas ante la división en el seno naranja que se evidenció el viernes, tras el transfuguismo de tres diputados de la Asamblea Regional.