El PSOE exige al alcalde de Murcia que dimita si se confirma la acusación de corrupción contra el Ayuntamiento de la capital

José Antonio Serrano, concejal y portavoz municipal del PSOE de Murcia, tacha de "vergüenza a niveles mayúsculos" la situación del Ejecutivo de la capital tras revelar elDiario.es que Mario Gómez, edil de Fomento de Ciudadanos, ha denunciado por corrupción a su equipo de Gobierno. Los socialistas se muestran preocupados por los datos que está investigando ahora la UDEF: "No sabemos qué pasa con el dinero de los contratos que desaparece de las manos del PP". Serrano compara el Gobierno del Ayuntamiento de Murcia con la "cueva de Alí Babá".

El PSOE denunció con anterioridad el uso en campaña del PP de vídeos render -una recreación digital en tres dimensiones utilizada habitualmente por los estudios de arquitectura para sus proyectos, de las propuestas de diseño- que habían sido solicitados en los pliegos de una licitación para el mantenimiento de parques y jardines. La UDEF también ha puesto en la lupa la utilización de las piezas audiovisuales, además de en el concurso público. Serrano insiste en que el Ejecutivo murciano ponga en orden sus asuntos: "Deben cesar al concejal de Salud, Felipe Coello, por vacunarse fuera de protocolo, y el alcalde debe salir a explicar qué está pasando".

Sobre dar el paso el propio PSOE y plantear una moción de censura, Serrano rechaza en principio esta alternativa, aunque expresa que su grupo lo forman personas con "capacidad para gobernar". Para que saliera adelante, los socialistas deberían sumar los escaños tanto de Ciudadanos como de Podemos. Los morados se han mostrado abiertos a un nuevo Ejecutivo que se preocupe por los murcianos. El edil del PSOE indica que, de confirmarse las acusaciones volcadas contra el Gobierno murciano, el primer edil, José Ballesta, "debe dimitir de su cargo".

En la misma línea se expresa Francisco Lucas Ayala, portavoz en la Asamblea Regional de los socialistas, que acusa al PP de empelar una "red clientelar" a través del Consistorio murciano. En los próximos días se reunirán los órganos municipales y regionales del partido para estudiar la situación. Las reuniones se centrarán en dar "estabilidad a la capital muricana. "Una vez que analicemos todas las variables tomaremos nuestras decisiones que haremos públicas", añade.

No obstante, desde el PSOE insisten en que la situación el Ayuntamiento de Murcia es "ingobernable cuando la mayoría que lo sustenta se ha peleado e incluso le han puesto una querella a uno de los socios de Gobierno". Los socialistas aseguran que el Partido Popular y Ciudadanos están en conflicto "todos los días".

Podemos, sobre la denuncia por corrupción en el Ayuntamiento de Murcia: "Es un escandalazo"

El concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, no se ha mostrado sorprendido por la denuncia por corrupción en la contratación municipal interpuesta por Mario Gómez. "Estos contratos ya se pusieron en duda durante el anterior mandato y se empezaron a investigar" cuenta Ginés Ruiz, concejal portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, a cuenta de la denuncia por corrupción que Mario Gómez, edil de Ciudadanos también en la capital, ha puesto contra su propio equipo de Gobierno, formado por su partido y el PP.

"Es un escandalazo que ya se sabía", señala Ruiz, que se muestra preocupado por la inestabilidad del Gobierno murciano. "Los 450.000 murcianas y murcianos somos moneda de cambio en una negociación entre ambos partidos para repartirse la Comunidad, el municipio y lo que se quieran repartir", critica.

Gómez aseguró que si bien la relación entre ambas formaciones en el Consistorio son "cordiales y profesionales", también dejó caer que todas las "opciones están abiertas" dada la inestabilidad de la coalición. "No sé si llegará una moción o alternativa de Gobierno. A nosotros lo que nos preocupa es que no se estén ocupando de sus problemas o de la gente", expresa el concejal de Podemos. No obstante, advierte de que si se presenta un proyecto de Ayuntamiento que se centre en los murcianos se encontrarían con su apoyo.

El PP descarta romper el Gobierno con Cs pese a la denuncia

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, asegura que la coalición con Ciudadanos en el Ejecutivo murciano no está en peligro. Así lo manifestó en rueda de prensa después de una Junta de Gobierno, en la que aseguró que la noticia de la denuncia por corrupción instigada Gómez fue recibida en su grupo con "estupor y sorpresa mayúscula".

Pérez insistió en que la situación con el edil naraja no será un obstáculo para que continúen tomándose acuerdos, pese a que el equipo de Gobierno esté conformado por concejales del PP y Ciudadanos, entre los que figura Gómez. La edil aseguró que su objetivo es "mantener la estabilidad y el interés general", algo que indicó que está "por encima de cualquier conflicto personal o partidista".

La portavoz apuntaló las "buenas" relaciones con el grupo municipal de Ciudadanos y aseguró nuevamente que el pacto de Gobierno "no corre peligro". No obstante no pudo evitar reconocer el problema que tienen los popualres contra "una personas en concreto", es decir, Mario Gómez.

Pérez apuntó que la petición de información respecto a los contratos menores desde la Policía ocurrió en septiembre del año pasado y que era una información disponible para quien quisiera consultarla. La edil indicó que desde el PP se sienten "tranquilos" porque cuentan con "informes favorables" de los servicios jurídicos.