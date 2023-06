Vox y PP no ceden en la Región de Murcia: la ultraderecha solo apoyará a López Miras si entra en el Ejecutivo

La ultraderecha no está dispuesta a apoyar un Gobierno del PP en la Región de Murcia sin presencia de Vox en alguna de las consejerías del Ejecutivo, ha insistido este martes el líder de Vox en esta comunidad y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, que sigue sin ceder a las pretensiones del Partido Popular en la Región. El presidente Fernando López Miras ha pedido a Antelo que les apoyen para gobernar en minoría, llegando a acuerdos “razonables y proporcionales”. Con dos abstenciones de Vox, Miras podría ser investido jefe del Ejecutivo.

El presidente de Vox en la Región ha dicho este martes que “no ha cambiado nada desde las elecciones del mes de mayo” y que las negociaciones siguen estancadas. Se ha pronunciado así después de reunirse con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez (PP), en la ronda de consultas para proponer candidato.

Sin embargo, el presidente López Miras ha insistido en el programa 'Mas de Uno' de Onda Cero que “no hay un gobierno alternativo posible” y ha ironizado que la alternativa tendría que pasar por una coalición PSOE, Podempos y Vox, “una situación que no se va a dar”. El popular sigue apostando por “un gobierno legítimo de quien ha ganado las elecciones con el 43% de los votos” y ha pedido gobernar en minoría con acuerdos programáticos puntuales.

Fernando López Miras ha explicado en la emisión de Onda Cero que habló con el señor Antelo, con el que mantiene una buena relación personal, pero la negociación pivotó “sobre un acuerdo de máximos, en lo que se exigía un status quo similar al de otras comunidades autónomas cuando el resultado de Murcia es muy diferente”.

“No negociamos parcelas”

Según Antelo, en cambio, no ha habido ninguna negociación con el PP desde que se celebraron las elecciones y ha concretado que cuando Vox negocia, “entramos a negociarlo todo, no por parcelas”. En los últimos días, desde Vox han rechazado acuerdos sin entrar en el Ejecutivo, pues tras los pactos que firmaron en julio de 2019 con PP y Ciudadanos para facilitar el Gobierno de la Región -han criticado- no se cumplió ninguna de sus exigencias.

Por eso -han adelantado desde Vox- el modelo que defienden ahora es el de Valencia, “y que formemos parte del Gobierno según la representatividad que hemos obtenido. Debemos aplicar un tercio de nuestras políticas, y eso debe depender de Vox”. La ultraderecha ha doblado el número de diputados en la Asamblea Regional, pasando de 4 a 9, pero no ha logrado hacerse con ningún puesto en la Mesa de la Asamblea aunque habían propuesto a Alberto Garre, ex presidente regional con el PP y ahora en Vox, como candidato.

En la anterior legislatura, el PP cedió a Ciudadanos la presidencia y a Vox una de las dos secretarías de la Mesa. Dichas concesiones fueron la primera piedra de toque que fundamentó, semanas después, el pacto de Gobierno que las tres formaciones llevaron a cabo. La situación actual no parece tener similitud alguna con aquella.

El PP, que cuenta con 21 escaños, necesita el apoyo o la abstención de Vox para poder conformar un Gobierno sólido en la próxima investidura. Las controvertidas peticiones de los de extrema derecha han puesto en jaque en las últimas semanas las decisiones populares.

Para Antelo, su partido y los populares “están condenados a entenderse” y ha hecho hincapié en que la Regón “ tiene que empezar a funcionar ya, tenemos que sentarnos y negociar”. Y ha mostrado su predisposición a pesar de lo que sucedió en la constitución de la Mesa: “Veremos si esa circunstancia se puede revertir”.