Murcia teme que la contención del coronavirus les "sobrepase": "No sabemos cuándo llegará el pico más alto"

En un solo día se ha duplicado el número de ingresados por Covid-19 en la Región de Murcia: 61 pacientes en el hospital (14 en UCI), que se unen a los 240 casos totales, de los cuales un paciente se ha curado con éxito, y otro, un vecino de Jumilla de 70 años, falleció la noche de ayer, suceso hacia el cual el Consejero de Salud de la Región, Manuel Villegas, ha manifestado sus condolencias "para los familiares y allegados" en una rueda de prensa ofrecida esta mañana de sábado.

Villegas ha expresado con preocupación la inquietud generalizada que supone para la ciudadanía "cada vez que una unidad familiar en aislamiento rompe la cuarentena", pues, ha matizado el Consejero, "pone más tensión en el sistema sanitario y pasa factura en vidas". De modo que ha pedido a todas las familias que "se mantengan como unidades seguras" para "protegernos todos".

"Todo tiene que parar: jardineros, construcción, oficios. El incumplimiento del confinamiento está costando vidas", ha añadido Villegas, que ha dejado clara la posibilidad de un escenario de colapso sanitario. De momento "se están organizando centros al lado de los hospitales para pacientes que no requieren un seguimiento estricto y para profesionales", pero es muy probable que en unos días (aunque desde el Gobierno no han arrojado fechas) la situación les "sobrepase".

Para ello, Sanidad está trabajando en distintas medidas. Hay un equipo destinado a la adquisición de material, intentando conseguirlo "de todas partes" y cuentan con un plan escalonado contra el avance progresivo del virus, aunque parece evidente, pese a las medidas tempranas que se tomaron en la Región a pesar de la tardía llegada de la enfermedad, que llegará un momento en que "todas las medidas sean insuficientes".

Tal y como anunció ayer el Presidente de la Región, Fernando López Miras, pedirá mañana al Presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, la prohibición de cualquier actividad que "no sea esencial para el abastecimiento y la supervivencia". López Miras también indicó que habían solicitado una mayor colaboración con la Delegación del Gobierno para que "se castigue a quien no tenga en cuenta la advertencia de salir a la calle si no es para realizar una actividad imprescindible". Ha quedado claro, y lo ha subrayado otra vez Villegas en el día de hoy, que "mientras siga habiendo gente por las calles" será difícil evitar un colapso.