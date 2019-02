Las elevadas listas de espera de la sanidad murciana: "Me han dado cita para dentro de 300 días"

"Tengo varias hernias lumbares que desde hace tiempo me producen un dolor insoportable", declara una paciente de Cehegín (Murcia) sobre una dolencia que marca su día a día y para lo que no existe cirugía. Para paliar esta situación, el traumatólogo la derivó a la Unidad del Dolor. La "sorpresa" vino cuando supo la fecha en la que podrá ser atendida: "Me han dado cita para dentro de casi 300 días", afirma a eldiario.es.

El próximo 16 de diciembre de 2019 esta paciente se someterá a un proceso de infiltración, para disminuir los efectos que le producen estas hernias, en la Unidad del Dolor del Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz), centro médico que le han asignado por la zona en la que reside. Asimismo, el documento que le han entregado a la paciente certifica los diez meses de lista de espera y que será atendida por un médico del que todavía no se sabe su nombre, "desconocido, desconocido", reza el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (AUSPRM) confirma que este caso no es un hecho puntual: "Es algo normal a día de hoy", y anima a que los afectados "lo denuncien por escrito en los hospitales", afirma Teresa Martín, presidenta de AUSPRM. En este sentido, la Asociación compartió en sus redes sociales un caso similar al mencionado, en el que a un paciente le dieron cita en octubre de 2018 para ser atendido por la Unidad del Dolor del Hospital Morales Meseguer (Murcia) el 6 de junio de 2019.

Por otra parte, otro colectivo de usuarios como la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) publicó recientemente un estudio en el que se concluye que los murcianos sufren demoras en la sanidad pública superiores a los 60 días, excediendo el tope de 50 días fijado por el Gobierno regional.

Las listas de espera no son homogéneas en la Región de Murcia y hay "grandísimas diferencias" entre una zona y otra. Asimismo, en el informe publicado por la ADSP se muestra que los pacientes que viven en las áreas de Lorca, Cartagena y Mar Menor pueden sufrir tiempos de demora para ser atendidos por un especialista de hasta diez meses, mientras que los que residen en la ciudad de Murcia apenas afrontan unos seis días de retraso.

El balance final del estudio, elaborado a partir de un muestreo realizado en los centros de salud de todas las áreas de la Región de Murcia, incide en que estas desigualdades "se perpetúan desde hace años". A este respecto, el informe de la ADSP refleja que el 29% de las especialidades soportan retrasos superiores a 60 días, y el 18% supera los cien días. Las cifras son más elevadas en el área de Lorca, ya que el 57% de sus consultas superan los 60 días de espera y el 43% los cien días.

En esta misma línea, médicos consultados por eldiario.es señalan que el problema de la sanidad murciana reside en los recortes presupuestarios y la falta de personal para ofrecer un servicio de más calidad: "La situación es insostenible, la consejería no contrata a más médicos y entre nosotros tenemos que cubrirnos las bajas o sustituciones. No podemos más. Esto hay que solucionarlo. Ni los pacientes ni nosotros merecemos esto", expresa un profesional médico que cuenta con más de veinte años de experiencia, y añade que "estamos en horas bajas. No recuerdo un momento así en el pasado".