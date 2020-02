Salud pide llamar al 112 si sospechan del posible contagio de coronavirus para ser tratados en casa

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha insistido en enviar un mensaje de “tranquilidad” ante la epidemia de coronavirus y ha pedido a las personas que tengan sospechas de poder padecerlo que no acudan a los centros de salud si su situación no es grave, sino que lo comuniquen al teléfono de emergencias 112 para ser tratados en sus domicilios, evitando así posibles contagios.



Lo ha dicho este miércoles tras reunirse con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la región, Francisco Miralles, que también ha insistido en la necesidad de mantener la calma ya que, aunque es probable que los contagios lleguen también a España, se trata de un virus cuyas tasas de mortalidad son muy bajas.



Villegas ha recordado que los casos actualmente registrados en España son “importados” de otros países y no se han detectado aún contagios en el territorio nacional, si bien es previsible que lleguen a producirse, pero el sistema de salud está preparado para asumirlo y hay una gran sintonía y coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, como quedó patente en la reunión celebrada este martes.



En la reunión, ha apuntado, se propusieron algunos cambios en las medidas de prevención, para incluir entre los sospechosos de contagio a personas que hayan estado en cualquiera de los países con focos activos, por lo que la consejería ha mantenido esta misma mañana videoconferencias con todos los centros de salud de la región para actualizar las medidas a tomar.



Entre ellas, ha pedido a personas que sospechen que pueden tener el virus pero que no están especialmente graves que pidan asistencia a través del 112 en lugar de desplazarse al centro de salud o los hospitales, de manera que puedan ser atendidos en sus casas, donde también se les tomarán las pertinentes muestras, evitando así posibles contagios.



El uso de mascarillas, ha dicho, no está indicado para la población en general, sino solo para personas contagiadas, como ocurre también en el caso de la gripe, para evitar que contagien al resto, pero no es eficaz al contrario.



Tanto en la región como en el resto de comunidades autónomas están apareciendo de manera constante nuevos casos sospechosos, algo que entra dentro de la normalidad, ha dicho, puesto que el contacto e intercambio de personas con Italia es muy numeroso, lo que en ningún caso debe generar mayor alarma, ha apuntado.



Asimismo, ha recordado que la consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 121 212) ante cualquier duda que los ciudadanos puedan tener sobre el coronavirus.



“El miedo es el peor enemigo, y aunque es probable que pueda haber contagios, estamos preparados para lo que pueda venir”, ha insistido, a la vez que ha recordado que la mejor manera de prevención del contagio es la de extremar la higiene, lavarse a menudo las manos y no estar a menos de dos metros de distancia de personas que puedan estar contagiadas.



Villegas ha recordado que el virus es aún muy novedoso, por lo que todo lo relacionado en él sigue en fase de estudio, y los primeros indicios apuntan a que afecta más a personas de edad avanzada y con enfermedades previas.



En cuanto a la necesidad de tomar medidas adicionales de control en las fronteras, como tomar la temperatura a los viajeros, ha dicho que se ha demostrado que no es un sistema eficaz para prevenir o controlar los contagios, por lo que España seguirá actuando en la línea del resto de países europeos, con medidas “proporcionales al riesgo” real para no generar más alarma.