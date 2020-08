Un hombre denuncia a la empresa que lo despidió tras tener contacto en una boda con un positivo en COVID-19

Ricardo Cortés acudió a la boda de un allegado en Murcia el pasado 15 de agosto. Un evento multitudinario que se saldó con 170 personas en cuarentena después de que el novio diera positivo por COVID-19. Un día después de anunciar a su empresa que debía hacer aislamiento domiciliario, le remitieron una carta de despido por “baja productividad”. Cortés ha decidido interponer una demanda por “despido nulo”.

"No les he firmado la carta de despido por la manera en la que me han despedido", asegura Cortés a este medio, que afirma que "no le dieron ninguna otra explicación" desde la Empresa de Trabajo Temporal (ETT), solo que la compañía de empaquetado para la que trabajaba como mozo de almacén había finalizado el contrato.

Su abogado, José Javier Conesa, asegura a este medio que cuando le llamaron de la ETT le dijeron que se había extinguido el contrato por "el tema del virus". Por este motivo, junto a la demanda por despido nulo en la que exige "la readmisión inmediata del trabajador", el jurista solicita también una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, por que considera que el despido no ha sido más que una "acción-reacción" de que Cortés haya asistido a la boda y pueda estar contagiado: "La indemnización tiene que ser importante para que esto sirva y que otras empresas no hagan lo mismo".

De momento, Ricardo se encuentra realizando la cuarentena en su domicilio y a la espera de que se le dé el resultado del PCR que se realizó el martes 18 de agosto. Asegura que “no tiene ningún síntoma” por ahora. Este medio ha intentado intentado ponerse en contacto con la ETT intermediaria que despidió a Cortés para conocer su versión de los hechos, sin éxito.