Teresa Franco, exmilitar y concejala de Murcia, tras ser absuelto su capitán: “Se acredita que ha sido un mal mando”

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución del capitán acusado de acoso laboral por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia, Teresa Franco, mientras ella era militar. La edila ha lamentado que su antiguo superior en el Ejército haya quedado absuelto por la “ineficiencia del sistema”: “Este oficial ha sido un mal mando y ha quedado evidenciado que así es”. Según Franco, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con competencia en jurisdicción militar, basa su decisión en motivos procesales “porque no han entrado a valorar la prueba practicada en el juicio”.

Franco denunció al que por entonces era su superior acusándole de faltas de respeto, vejaciones y trato discriminatorio. Durante los cuatro años que duró su calvario sufrió 6 arrestos disciplinarios, que la privaron durante 33 días de libertad.

Durante el proceso en el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, el fiscal reconoció que el capitán llevó acabo acciones que deberían haber sido “objeto penal” de “un reproche disciplinario”. También se ha considerado probado que el acusado se refirió a la ahora concejala como “una cabo de mierda que no quiere hacer funciones de soldado”.

Pese a que acata la sentencia, Franco confiesa discrepar del “circo” del que asegura que fueron testigos los presentes en el juicio del Tribunal Militar Territorial: “No me han dejado presentar ciertas pruebas, que se han tenido que llevar en una causa separada, lo que no me ha permitido defenderme en condiciones”. Entre estas pruebas se encuentra el informe al que tuvo acceso elDiario.es y que sus superiores encargaron cuatro años antes de que la cabo interpusiese su denuncia por acoso. En el expediente contra Franco figuraban las múltiples denuncias que la actual concejala de Igualdad había realizado contra el “machismo imperante” dentro del Ejército en redes sociales, apariciones en programas de televisión y su actividad asociativa como secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). El escrito fue archivado por el Ministerio de Defensa después de ser elevado al Congreso de los Diputados. Finalmente ha sido bajo el mando de Margarita Robles cuando se ha archivado definitivamente.

La concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia ha incidido en que “no culpable” no es sinónimo de “inocente”: “En las sentencias se establece que, durante todos los años del proceso, mi versión es coherente y compatible con un acoso laboral”, ha subrayado en sus redes sociales. “La sentencia indica que la denuncia fue legítima en todo momento. No fue falsa, fue sobre unos hechos a los que yo tenía derecho a denunciar”, incide sobre la conclusión de la Sala Quinta.

Por su parte, Vox ha celebrado la absolución del capitán colocando carteles en el pleno del Ayuntamiento de Murcia que fueron retirados por la Policía Local: “Es basura todo. Ellos argumentan que he utilizado mi caso de forma política”. Desde el inicio del proceso judicial, la formación de extrema derecha ha solicitado su cese como concejala, además de llevar a su presunto acosador junto con sus familiares y amigos a sesiones plenarias del consistorio murciano con carteles en contra del PSOE y la edila.