Llamadas con teléfonos de prepago, reuniones en hoteles y entregas de dinero en el coche, así se amaña un partido de fútbol

En su declaración como acusado, el exgerente de Osasuna Ángel Vizcay contó con todo lujo de detalles cómo se pactaron los supuestos amaños de partidos en la temporada 2013/2014 que se están juzgando en la Audiencia Provincial de Navarra. Se trata de un pago al Betis por ganar al Valladolid y de otro para que se dejase perder contra Osasuna. A pesar de la claridad de su testimonio, una de las claves del juicio será si el tribunal considera delito primar a un tercero por ganar, un asunto que carece de jurisprudencia en este país y cuya sentencia va a resultar en este caso una exploración relevante para interpretar este delito. Repasamos aquí 5 nuevas claves de este caso.

1 - ¿Qué es amañar un partido?

A lo largo del procedimiento judicial, la palabra más repetida en las sesiones ha sido la de amaño, una palabra que guarda interpretaciones de todo tipo según quién sea el que habla del mismo. De hecho la fiscal Ana Marcotegui se ha encargado de preguntarle a todos los exjugadores de Betis y Osasuna que ha declarado en esta última semana de juicio como testigos qué es para ellos amañar un partido. La razón de la pregunta no es otra que el que no exista jurisprudencia en España sobre casos en los que se haya penado por pagar a un equipo para ganar. El código penal no es claro, es delito "aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado", y la cuestión es si primar por ganar puede predeterminar el resultado de un partido, y por lo tanto ser delito.

Este caso servirá de exploración en esta materia y por ello se ha podido ver en la sala de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se está celebrando el juicio al abogado del futbolista Íñigo López, imputado en el 'caso Oikos', otro caso similar al de Osasuna, en este caso en torno al Huesca, y en el que se investiga si se pagaron primas a terceros por ganar.

Para la fiscal y el abogado de la Liga, que sostienen su acusación en la misma línea, el amaño se produce cuando se busca "alterar o predeterminar el resultado" de un encuentro deportivo y consideran que primar por ganar lo es. Los exfutbolistas béticos, que dijeron recibir charlas y formación al respecto, coincidieron en que amañar es "alterar un resultado". Así lo expusieron el portero Antonio Adán, ahora jugador del Atlético de Madrid, Rubén Castro, ahora en Las Palmas y Juanfran Moreno, actualmente en el Alanyaspor turco. Éste último jugador, sin embargo, añadió una coletilla. Aunque aseguró saber que "está prohibido coger dinero tanto por ganar como por perder", añadió que las primas por ganar las "legalizaría" porque "por mucho que te paguen no quiere decir que vayas a ganar".

2. ¿Cómo se amaña un partido de fútbol?

En su declaración como acusado, el exgerente osasunista Ángel Vizcay, a raíz de quien se inició el caso, relató con pelos y señales los pasos que siguió para pactar los resultados de, al menos, los dos partidos que se está enjuiciando ahora: el Betis-Valladolid y el Osasuna-Betis de las dos últimas jornadas de la temporada 2013/2014.

Según Vizcay la directiva de Osasuna se reunió en varias ocasiones para analizar y detectar qué partidos se podrían amañar para beneficiar al club rojillo en su lucha por la permanencia. Una vez visto los partidos vieron que el Betis, ya descendido a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga, jugaba dos encuentros cruciales para Osasuna, uno contra el Valladolid, rival directo por la permanencia y contra el propio equipo navarro.

Contactaron con tres jugadores del club sevillano -Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres-, imputados en la causa, con varias llamadas a través de dos teléfonos de prepago, según ha detallado la investigación policial. Tras las llamadas, siguió una reunión en el hotel Los Galgos de Madrid a la que acuden Vizcay y Txuma Peralta -exdirectivo- por parte de Osasuna y Amaya y Torres por parte del Betis. En esa reunión, contó Vizcay, se les ofreción 400.000 euros para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que se dejaran perder contra Osasuna en Pamplona. Según el exgerente, los exjugadores del Betis pedían 1 millón de euros por los dos partidos, cifra a la que no podían llegar, añadió. Esa diferencia en las cifras explicaría, según contó el policía que dirigió la investigación, unas llamadas posteriores a la fecha del último partido del teléfono que se asocia a los exjugadores del Betis a Peralta. "Serían para pedirles más dinero", detalló.

Las entregas de dinero se hicieron en Sevilla y de una forma típica de películas. Las hizo el propio Vizcay, según su confesión. Contó que le fue a buscar al hotel una furgoneta que le llevó hasta un garaje particular donde había otro coche al que se subió. Dentro estaban los jugadores Jordi Figueras y Xavi Torres "que contaron los 400.000 euros en billetes". Los 250.000 restantes también fueron entregados en un coche, pero días después, y en esta ocasión en el del otro jugador acusado, Antonio Amaya, y en el iban también "su mujer y su hija", relato el exgerente navarro.

3 - ¿De dónde salió el dinero?

Ha sido otra de las preguntas recurrentes de lo que llevamos de juicio, si Osasuna pasaba por una situación económica complicada, según las cuentas, ¿de dónde salía el dinero? La respuesta también la dio el propio Vizcay, que contó que gran parte salía de extracciones de las cuentas del club que firmaban él y algunas veces el expresidente Miguel Archanco, otra parte del dinero en efectivo que había en las cajas fuertes y otra de un préstamo que concedió al equipo el cuñado de otro exdirectivo, José Manuel Purroy, que prestó 600.000 euros. Para uno de los pagos, Vizcay detalló que hizo falta que pusieran de su bolsillo él, Peralta y Diego Maquirriain -exdirector de la Fundación Osasuna y también imputado, 60.000 euros cada uno, y 220.000 que se le pidieron al patrocinador del equipo, Lacturale, al que aseguró "no se le dijo el motivo del préstamo".

4 - ¿Cómo justificaron esas extracciones de dinero para los amaños?

Precisamente no se pudo justificar, o se intentó hacer, pero mal. En total, el juez instructor cifra que se extrajeron del club 2,2 millones de euros: 900.000 euros en la temporada 2012/2013 y 1, 2 millones de euros en la 2013/2014. Para justificar las extracciones de la primera temporada, se utilizó un recibí falso por ese mismo valor de 900.000 euros firmado por los agentes inmobiliarios, también acusados, Albert Nolla y Cristina Valencia, que habrían recibido una comisión de 30.000 euros. La justificación de ese recibí era un estudio para una reforma del estadio el Sadar, los terrenos del club y la ciudad deportiva.

Para justificar los 1,2 millones de euros de la temporada 2013/2014 se elaboraron tres facturas de la mercantil portuguesa con sede en Madeira Fliefield, encargada de ojear y llevar los derechos de imagen de futbolistas. Las facturas, según el juez instructor también son falsas.

5 - Los resultados

Finalmente los dos partidos supuestamente amañados terminaron con los resultados acordados. El Betis ganó al Valladolid (4-3) y perdió contra Osasuna en la última jornada (2-1). Sin embargo, es curioso que ninguno de los dos partidos -salvo Jordi Figueras el partido contra Osasuna- jugaron los partidos que se están enjuiciando. Precisamente ese es uno de los argumentos que están usando las defensas junto al de que se trataron de dos partidos locos en los que, primero el Valladolid pudo perfectamente ganar por número de ocasiones, y después el Betis también tuvo muchas oportunidades de empatar contra Osasuna en Pamplona.

Los exjugadores del Betis que han declarado como testigos han asegurado no saber nada de los amaños y han incidido en la idea de que los resultados podrían haber sido distintos por cómo fueron los partidos. Por su parte, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que declaró como testigo y que forma parte de la acusación, indicó "que el delito se comete en cuanto se produce el pacto" y que no depende de si después el resultado se da.