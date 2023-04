Chivite se alía con Volkswagen y pide en Bruselas poder fabricar vehículos de combustión hasta 2027

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha aliado con Volkswagen y ha solicitado este martes en Bruselas una moratoria de la normativa Euro 7 para que se puedan seguir fabricando vehículos de combustión hasta 2027 en lugar de hasta 2025 como fija esa norma, que impone límites más estrictos a la emisión de gases contaminantes y partículas.

La presidenta se ha reunido, acompañada de representantes de la compañía automovilística, con el jefe de la Unidad de Movilidad de la Comisión Europea, Mark Nicklas, a quien han trasladado que de no retrasar la fecha de entrada en vigor de la normativa, el empleo en el sector de la automoción en Navarra se vería comprometido. Volkswagen emplea en la comunidad foral a unas 18.000 personas entre empleos directos e indirectos y la prohibición de fabricar coches de combustión a partid de 2025 provocaría una “grave” afectación en la producción de vehículos en la fábrica de Landaben, dado que hasta 2026 no se comenzarán a fabricar vehículos eléctricos. Chivite ha señalado que esta medida afectaría especialmente al parque de proveedores que suministra piezas a Volkswagen y que, ha alertado, “no podría sobrevivir”.

Con todo, la presidenta ha asegurado que han salido “optimistas” de la reunión, en la que han trasladado a los legisladores “qué significa la Euro 7 en materia de empleo sobre todo para nuestra comunidad”. “No estamos cuestionando la Euro 7 sino los tiempos de implementación de la Euro 7”, ha apuntado.

Según ha añadido, en el encuentro les han trasladado más de “manera informal” que es posible que se puedan fabricar vehículos de combustión hasta 2027. “Es importante venir aquí donde se deciden las cosas, trasladarles cuál es la problemática y que si pudiera ser posible trasladar la fabricación hasta 2027”, ha dicho, para añadir que “otros países lo están trasladando así y salimos moderadamente optimistas de que finalmente pueda ser hasta 2027”.

Chivite ha manifestado que “este tema lo vamos a seguir muy cerca” y ha adelantado que seguirán trabajando “con los distintos miembros de la Comisión, con los grupos del Parlamento Europeo para estar informados”. Ha insistido en que la fecha del final de fabricación de vehículos de combustión pueda ser 2027, “lo que nos garantizaría el empleo en nuestra comunidad”.

La presidenta ha insistido en que se necesita más tiempo “para hacer esa transformación”. “Lo hemos venido a trasladar con la gran empresa y con todo el sector de la automoción donde están pequeñas y medianas empresas”, ha expuesto, para señalar que Volkswagen “trasladó que habría problemas durante un año entero, la empresa podría sobrevivir con dificultades, pero es verdad que la pequeña empresa no podría sobrevivir”. “Es importante que las transformaciones las acompañemos con el empleo porque si no, no podremos hacerlas”, ha afirmado.

Por su parte, Roberto Lanaspa, presidente del Cluster de Automoción de Navarra, también se ha mostrado “optimista” a la salida de la reunión. “Hemos notado receptividad por parte de los legisladores y creemos que han recibido el mensaje”, ha dicho, para indicar que piensan “que van a actuar en consecuencia”. Según ha comentado, “estamos apostando por que se produzca esa moratoria en unos términos que sean razonables para la aplicación industrial y podamos entrar directamente en la Euro 7 con el vehículo eléctrico a partir del año 2026, que sería la solución más eficiente para los problemas que tenemos”.

“Sabemos que ahora están en proceso de negociación interno, tiene que hablar la Comisión con el Parlamento, harán sus propuestas, el hecho de que España entre en la Presidencia europea a partir de julio es un factor a tener en cuenta y entendemos que en los próximos meses sería esperable que hubiera un pronunciamiento”, ha concluido Lanaspa.