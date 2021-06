Chivite considera "puntual" la discrepancia con Geroa Bai y asegura que el Gobierno "va a seguir adelante" con el decreto del euskera

La presidenta de Navarra, María Chivite, no esconde que hay discrepancias con su socio Geroa Bai respecto al decreto del euskera, pero asegura que es algo "puntual" dentro de la coalición del Ejecutivo. Chivite afirma que se "va a seguir adelante" con el decreto en el que se está trabajando y en el que el euskera no se valora como mérito en la zona no vascófona.

Es el principal punto de desencuentro entre los socios del Gobierno foral. El PSN, en cuyas manos está el Departamento de Función Pública, a quien compete la elaboración del decreto, plantea que esta lengua sea valorada como mérito únicamente en los puestos públicos de la zona vascófona y en aquellos de la zona mixta "de trato o atención directa a la ciudadanía". Geroa Bai, por su parte, quiere que sea valorado como mérito de la misma forma en las tres zonas lingüísticas, incluida la no vascófona. Esta misma postura es defendida por los otros dos socios, Podemos e Izquierda -Ezkerra, que apoya al Ejecutivo sin formar parte de él.

Chivite afirma que han estado trabajando "porque haya una unanimidad en el planteamiento" de un decreto en el que se lleva trabajando más de un año y medio, el tiempo que ha transcurrido desde que el Tribunal Superior de Justicia anularó varios artículos del decreto que el Gobierno de Uxue Barkos aprobó en 2017 relativos a la valoración de esta lengua como mérito en los puestos de trabajo sin perfil obligatorio de las zonas mixtas y no vascófonas. La presidenta, además, señala que "dentro del decreto hay más cuestiones en las que estamos de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo, pero en todo caso el competente para hacer el decreto es Función Pública, porque al final es un decreto que regula el acceso a la Función Pública".

La jefa del Ejecutivo foral pide que no se restrinja "la visión del euskera solamente al acceso a la Función Pública" porque defiende que se están "incrementando los recursos para Euskarabidea", además de fomentar "la educación en euskera de manera libre para que todos los niños de Navarra que así lo quieran en cualquier zona puedan estudiar en euskera" e "incrementando las partidas presupuestarias para que los adultos puedan estudiar en euskera, también para que los medios de comunicación puedan fomentar la lengua". "El tema de la no valoración del mérito de euskera en la zona no vascófona creo que es algo pequeño dentro de lo que es el tratamiento de las lenguas", ha apuntado.

El Gobierno de Navarra va a seguir con la redacción de este nuevo decreto con el que el euskera no será valorado como mérito en las oposiciones de la zona no vascófona y solo en algunas plazas de la zona mixta. El resto de socios del Ejecutivo, así como el socio de presupuestos, EH Bildu, discrepan con el PSN en lo que ya es "un desacuerdo tasado", como explicó la portavoz de Geroa Bai en el Parlamento María Solana.