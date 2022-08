Ciudadanos pide a PP y UPN que estén dispuestos a hacer renuncias para la continuidad de Navarra Suma

El coordinador de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha pedido este martes a PP y UPN que estén dispuestos a hacer renuncias para “garantizar” el futuro de la coalición Navarra Suma en las elecciones forales de 2023, cuya continuidad está cada vez más en el aire. Tal y como adelantó este periódico, la dirección del Alberto Núñez Feijóo trabaja ya en un escenario en solitario en la comunidad foral por un supuesto acercamiento de UPN al Gobierno de Sánchez y el tirón de los dos diputados expulsados de la formación regionalista por votar en contra de la reforma laboral, Sergio Sayas y Carlos Adanero, mientras que el líder de la formación regionalista, Javier Esparza, tampoco ve con malos ojos presentarse en solitario a los comicios forales.

“En 2019 el partido que renunció fue Ciudadanos”, ha apuntado Pérez-Nievas para reclamar que sean ahora los otros dos socios quienes cedan en aspectos que les distancian para mantener la coalición. El coordinador de la formación naranja en la comunidad foral ha sido especialmente crítico con el Partido Popular. “El PP no renunció a nada en 2019, ganó, porque al PP le daban cero las encuestas”, ha dicho, para criticar que ahora se diga que Ciudadanos quiere la continuidad de Navarra Suma para “sobrevivir”. “Nosotros asumimos la realidad, pero los demás tendrían que aceptar que alguna renuncia tendrán que hacer”. Así, ha criticado, refiriéndose al PP, que cuando las encuestas no le daban representación quisiera formar parte de Navarra Suma y cuando las encuestas le son más favorables quiera “romperla”.

Pérez-Nievas ha reiterado que Ciudadanos ya ha trasladado su posición favorable a la continuidad de Navarra Suma y “no nos vamos a mover de ahí”. “Es la mejor opción para romper el actual Gobierno de una coalición extraña entre socialistas y nacionalistas”, ha afirmado.

El coordinador de Ciudadanos ha señalado que la Ejecutiva nacional de su partido también es favorable a continuar con Navarra Suma. “Desde el Comité Autonómico de Navarra hemos trasladado en la Ejecutiva nacional la posición favorable a continuar con la coalición, asumiendo que nuestra posición de 3 parlamentarios de los 20 que tiene actualmente Navarra Suma no sería esa, pero nuestra voluntad es continuar. La Ejecutiva acepta ese posicionamiento, aunque estamos en proceso de refundación y se tendrá que valorar”, ha señalado.

Carlos Pérez-Nievas ha pedido que la decisión final sobre la continuidad o no de Navarra Suma se haga “hablando entre todos los miembros de coalición” y ha pedido evitar declaraciones como las del vicesecretario general de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, quien habló de que su partido sólo barajaba presentarse a las elecciones con sus siglas, pero sin descartar una coalición con UPN.

Pérez-Nievas ha asegurado que mantiene un contacto “absolutamente abierto y constante” con el presidente de UPN, Javier Esparza, y con el secretario general del PP, José Suárez, y ha señalado que “cuanto antes” se tome la decisión, “mejor”, recalcando que “no hay falta de diálogo en absoluto”. “Los partidos que tenemos cargos nacionales hablan en Madrid y no hablan en clave navarra, y eso hay que arreglarlo”, ha dicho, si bien ha asegurado que no habrá una “ruptura traumática” y la coalición seguirá al menos todo lo que queda de legislatura.

El coordinador de Ciudadanos ha explicado que Javier Esparza le ha trasladado que está pendiente de mantener una reunión con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Cuanto menos incertidumbre traslademos al electorado mejor, porque si no el que tiene que acabar cogiendo la papeleta no sabrá si existe o no existe Navarra Suma, que no creo que nadie pueda decir que haya funcionado mal”, ha señalado.