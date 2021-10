El concierto de Rozalén en Pamplona seguirá teniendo aforo limitado por falta de tiempo para reorganizar el espectáculo

A pesar de la anulación de las medidas preventivas contra la COVID-19 respecto a aforos en Navarra, la organización del concierto de Rozalén, que tendrá lugar el 16 de octubre en el Navarra Arena, ha decidido mantener el formato del espectáculo con el que se anunció, esto es, público reducido, asiento preasignado y distanciamiento social, como adelantó elDiario.es/Navarra.

Según ha explicado, se toma esta decisión "ante la imposibilidad de adecuarlo a la nueva normativa y mantener el compromiso adquirido con el público". No obstante, y ante el reajuste de la producción y montaje de infraestructuras para el concierto, para el que se agotaron las entradas en apenas unas semanas, se ha habilitado un cupo limitado de entradas de pista que están ya a la venta. Unas 3.500 personas accederán al recinto.

“Para poder hacer este concierto con un aforo normal, en marzo tendríamos que haber sabido –cuando sacamos las entradas a la venta- que en octubre podríamos funcionar con normalidad”, explicó en su día la organización a este periódico. Y añadieron: “Para el sector de la música, que nos dedicamos a juntar a tanta gente, son muy importantes los tiempos. Trabajamos con muchísimo tiempo de antelación”.

Rozalén regresa a Pamplona para presentar junto a su banda 'El árbol y el bosque', su cuarto álbum de estudio. De este álbum se extraen composiciones como 'Este Tren' o 'El día que yo me muera', temas de marcado corte social como 'Loba' o 'La Línea' y cantos feministas como 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no' (Goya a 'Mejor Canción Original’). 'Y Busqué' es uno de los temas centrales del disco; canción que "es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la Vida, un ‘por qué estoy yo aquí’. Al final la respuesta se hace clara en soledad. Siempre buscamos fuera lo que nace dentro...", explica la artista.