Miles de personas claman en las calles de Pamplona contra el “genocidio” de Israel en Palestina

Miles de personas, 12.000 según los convocantes y 8.000 según la Delegación del Gobierno de España, se han manifestado este sábado en Pamplona para mostrar su apoyo al pueblo palestino ante los ataques de Israel y para exigir que se pare “el genocidio en Gaza”. La movilización, convocada por la plataforma 'Yala, Nafarroa con Palestina' -integrada por colectivos, ONG, partidos políticos, sindicatos y personas a título individual-, ha partido pasado el mediodía desde la plaza de Europa, junto a los cines Golem, para continuar por la avenida de Baiona hasta la plaza de Antoniutti, donde se ha instalado un escenario y se ha leído un comunicado.

La manifestación ha estado encabezada por un grupo de 'joaldunak' que han hecho sonar sus cencerros a lo largo de todo el recorrido. Le seguía un grupo de mujeres que portaban dos banderas de Palestina y una pancarta con el lema 'Paremos el genocidio en Palestina'. Entre los participantes se encontraban sanitarios y bomberos vestidos con sus uniformes. A lo largo de la marcha se han coreado consignas como 'Palestina aurrera', '¿Israel, has contado cuántos niños has matado'?, 'Boicot Israel' o 'No es una guerra, es un genocidio', informa Europa Press.

Entre los asistentes se ha podido ver a la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; así como representantes de EH Bildu -entre ellos Miren Zabaleta, coordinadora de la coalición en Navarra-, Geroa Bai -Koldo Martínez, concejal de Pamplona- y Contigo-Zurekin -su portavoz parlamentario, Carlos Guzmán-. También estaban el secretario general de CCOO en Navarra, Chechu Rodríguez, y el portavoz de LAB en la comunidad foral, Imanol Karrera.

Lidón Soriano, Hodei Aranguren y la deportista Maitane Melero, en representación de la plataforma 'Yala, Nafarroa con Palestina', han leído un comunicado en el que han afirmado que “el Estado de Israel está llevando a cabo un exterminio contra el pueblo palestino” y han criticado que “EEUU y la UE están siendo cómplices necesarios de este genocidio, que se centra en Gaza pero que también se está produciendo, en menor escala pero de firma sistemática, en Cisjordania y Jerusalén Este”. Han exigido al Gobierno de España “el embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, así como el reconocimiento del Estado Palestino”.

Asimismo, han destacado que “el pueblo palestino resiste de forma heroica, con su existencia y con su resistencia, legítimamente reconocida por el derecho internacional”. Un pueblo al que han trasladado que “no están solos, que el pueblo de Navarra está con ellos y ellas, que seguiremos luchando como pueblos hermanos y que, conjuntamente, venceremos al sionismo criminal, venceremos al Estado de Israel y acabaremos con sus políticas de apartheid”.

“Desde la creación del estado de Israel por el movimiento sionista en 1948 el pueblo palestino ha ido sufriendo una reducción dramática de su territorio. Sus tierras han sido arrebatadas por el sionismo hasta dejarles tan solo el 12% de la Palestina histórica”, han criticado los representantes de la plataforma. “Lo que está sucediendo en Gaza desde hace casi 80 días no es más que otra fase de este proceso de limpieza étnica” porque “el sionismo” quiere “un estado solo para la población judía”, han rechazado.

Han lamentado que “Israel ha asesinado a casi 30.000 personas en menos de 3 meses, el triple que en toda la guerra de Ucrania. Y según los expertos, el 70% de ellos son mujeres, niños y niñas”. Algo que, han asegurado, “no es casual, ni son daños colaterales” sino que “son su principal objetivo porque las mujeres son las que procrean y los hijos son el futuro e Israel quiere un futuro sin palestinos en la Palestina histórica”.