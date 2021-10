Navarra reduce a la mitad el diagnóstico de cáncer de mama por la realización de menos exploraciones en la pandemia

Navarra detectó el pasado año marcado por la pandemia de la COVID-19 la mitad de casos de cáncer de mama que en 2019. En concreto, en 2020 se diagnosticaron 121 casos -108 a través de cribados y 13 mediante revisión intermedia-, frente a los 226 de 2019. Estas son cifras provisionales recogidas en la Memoria del Instituto de Salud Pública y Laboral relativas al pasado año, cuando se realizaron la mitad de exploraciones que en 2019. En concreto, fueron 22.264 los cribados y revisiones realizados, tras la suspensión de marzo a junio del programa de detección precoz con motivo de la crisis sanitaria.

Navarra cita ya para vacunar contra la gripe y poner la tercera dosis contra la COVID-19 en los centros de salud

Saber más

De los casos diagnosticados en 2020, el 17% se encontraba en estadio 'in situ' -no invasivo-, y el 43% en un estadio I, de tipo invasivo. Estos datos contrastan con los de 2019, cuando fueron detectados 226 casos. De estos, un 20% - un total de 46-resultaron ser intraductales -no invasivos- y hasta 180 invasivos. En este último caso, un 30% se diagnosticó en estadio muy precoz - tumor menor de 1 cm-, mientras que un 65% de este mismo grupo no presentaban invasión ganglionar en el momento del diagnóstico.

Tras suspenderlo en marzo, en junio de 2020 la Sanidad navarra retomó el programa de detección precoz de este tipo de cáncer. Actualmente, en la vuelta 16 que comenzó el pasado mes de junio y que finalizará en agosto de 2023, Salud prevé citar a 118.049 mujeres nacidas entre el 1 de enero de 1951 y el 31 de diciembre de 1977. Todas ellas recibirán en su domicilio una carta personal en la que se les indicará el día y hora que se les ha reservado para realizarse la exploración

Según comunica el Gobierno foral en una nota, en este programa se incluye a las mujeres de entre 35 y 45 años de edad con antecedentes familiares de este tipo de cáncer. Este grupo lo integran las mujeres nacidas entre el 1 de enero de 1978 y 31 de diciembre de 1987 y que cumplan alguno de los siguientes criterios: tener un familiar de primer grado -madre, hija, hermana- con esta patología diagnosticada antes de los 50 años; dos familiares de primer grado diagnosticados antes de los 60 años; y tener un familiar de primer grado con cáncer de mama bilateral independientemente de la edad en la que se diagnosticó.

En este momento, 372 mujeres con estos antecedentes están dentro del programa porque fueron incluidas a través de profesionales de medicina de Atención Primaria o Ginecología. En todo caso, las que cumplen estos criterios y que no están incluidas en él, pueden solicitar su inclusión a través de los profesionales de los centros de salud o de ginecología, en el teléfono 848 42 34 98, o de forma directa. Todas recibirán la invitación, de la misma forma que el resto de población incluida, cuando les corresponda, según su zona de residencia.

Las exploraciones cayeron a la mitad con la pandemia

Según se recoge de forma provisional en la Memoria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, durante 2020 se invitó al Programa a 24.132 mujeres. Se realizaron 22.264 exploraciones -20.511 exploraciones de cribado y 1.753 de revisión intermedia-. Un total de 1.628 mujeres volvieron a ser citadas para realizarse nuevas proyecciones o ecografías, y 193 fueron enviadas a unidades hospitalarias para valoración diagnóstica y posterior tratamiento, en caso de confirmación de lesión maligna.

Por su parte, en la Memoria de 2019 del ISPLN, ya con datos consolidados, durante el año 2019 se exploró a 48.905 mujeres -46.806 exploraciones de cribado y 2.099 revisiones intermedias-. De todas ellas, a 2.930 hubo que realizarles exploraciones complementarias, y finalmente fueron remitidas al hospital, para realizar pruebas diagnósticas, 425 mujeres.

El Programa de Detección de Cáncer de Mama de Navarra, que se puso en marcha en 1990, está adscrito al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Le corresponde a la Sección de Detección Precoz el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el proceso de detección, así como la coordinación, evaluación y control de todo el programa.

El Gobierno de Navarra destina más de 2,7 millones a la investigación y tratamiento

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra ha presentado este lunes, con motivo del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama que se conmemora este 19 de octubre, dos proyectos estratégicos que tienen como objetivo principal mejorar la prevención y el tratamiento de dicha enfermedad. Cada uno de los proyectos ha contado con una subvención de alrededor de 1.250.000 euros, lo que suma un total de 2.500.000 euros.

En el consorcio del proyecto denominado 'NAGEN Mx' participan profesionales del Instituto de Salud de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), los servicios de Genética y Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra (HUN) y la empresa Nutrición 3G; todos ellos bajo la coordinación de Navarrabiomed, según recoge Europa Press.

La iniciativa está liderada por Ángel Alonso Sánchez, facultativo especialista de Área de Genética Clínica del Hospital Universitario de Navarra y desde el año 2016 responsable de la Unidad de Medicina Genómica de Navarrabiomed, unidad desde la que se desarrolla el programa NAGEN. Este programa estratégico tiene como objetivo implantar la tecnología de análisis genómico en la red sanitaria pública de Navarra.

Por otro lado, el segundo proyecto denominado 'BLANCA' tiene como objetivo desarrollar una vacuna para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Está coordinado por Puri Fortes, investigadora principal del Programa de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica desde su creación y, previamente, del Departamento de Hepatología y Terapia Génica del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación ADITECH, la empresa Bionananoplus S.L., la Fundación para la Investigación Médica Aplicada, el centro de investigación Navarrabiomed, el HUN, la Universidad de Navarra y la Asociación Navarra de Cáncer de Mama SARAY.