El presidente del sindicato agrario que amenazó a la ministra de Trabajo con "no ser pacíficos" si no cesaban las inspecciones rectifica "sus formas, pero no el contenido"

Después de que este miércoles se hiciera viral en las redes sociales un vídeo grabado el pasado 23 de mayo por el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, en el que amenazaba a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con "no ser pacíficos" si se seguían realizando inspecciones en el campo en busca de casos de esclavitud, este jueves el propio Félix Bariáin ha publicado un nuevo vídeo en el que rectifica sus "formas utilizadas", aunque no "en las formas", acusando a la ministra de "lanzar sospechas contra un sector fundamental" con unas inspecciones "con afán recaudatorio".

En el vídeo, el presidente del mayor sindicato agrario de Navarra afirma que "tal vez en las formas hayamos fallado y pido disculpas si alguien se ha sentido dolido o herido, pero no en el fondo. Creemos que una ministra que no defiende al sector, que lanza sospechas sobre un sector fundamental, con un PIB similar al turismo, no puede estar al frente de ese Ministerio, le duela a quien le duela".

Félix Bariáin, que ya pidió la dimisión de la ministra hace unos días, cuando aseguró que había recibido quejas por parte de varios agricultores que denunciaban que inspectores de trabajo se habían personado en sus fincas acompañados de la Guardia Civil para entregar a los trabajadores un cuestionario "con preguntas inadmisibles como por ejemplo si se sienten estresados, agobiados o explotados", asegura que "UAGN no está en contra de las inspecciones, para nosotros es favorable que toda la economía sumergida salga a la luz, porque eso significará que podemos competir de tú a tú con todas las explotaciones del resto del Estado y del resto de Europa", por lo que solicita una rectificación de la ministra.

Por último, en el vídeo Bariáin reitera que "no escondemos nada" y que son el sector más inspeccionado por Trabajo y que "si alguien comete una infracción, deberá pagarla [...] pero no por ello la ministra tiene que lanzar sus sospechas contra un sector que siempre ha sido pacífico". Además, ha apuntado que "se nos empiezan a pedir una serie de cuestiones, como dónde están los equipos de protección individual, cuando nosotros los donamos a Administración, y no es tolerable que ahora nos exijan esos EPI cuando ni siquiera la sanidad los tenía". "Que nos vengan a nosotros a pillarnos es afán recaudatorio", ha dicho.

Rechazo de todos los partidos navarros salvo de Navarra Suma

Las amenazas del presidente de UAGN en el primer vídeo publicado y que se hizo viral provocaron el rechazo de todos los partidos navarros representados en el Parlamento foral, salvo de Navarra Suma, cuyo presidente, Javier Esparza, ha explicado que no conocía las declaraciones y que "lo que hace falta en estos momentos es no tensionar la sociedad porque bastantes problemas tenemos".

Los portavoces de Geroa Bai, PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han coincidido en calificar las palabras de Félix Bariáin de "desafortunadas" y "fuera de lugar". "Cada uno tiene que defender su sector, pero no todo vale para defender el sector", ha señalado el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz.

La parlamentaria de EH Bildu ha asegurado que las palabras del presidente de UAGN "no nos han sorprendido del todo, ya que anteriormente ya había hecho declaraciones bastante xenófobas o racistas, pero es verdad que lo que muestran esas declaraciones es muy preocupante". Por su parte, Mikel Bui, de Podemos, ha afirmado que "las inspecciones de trabajo no se realizan solo a los empresarios del campo [...] y tendrán que acostumbrarse. Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha criticado que "la misma persona que pedía que se pudiera contratar en precario a los trabajadores del campo, ahora nos amenaza y dice que lo de la inspección les viene mal".