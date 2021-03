Los alojamientos rurales de Navarra encaran la Semana Santa a un 30% de ocupación y se reivindican como la forma de turismo más segura

Llega la Semana Santa y con ella, la gente busca planes para salir de la rutina. Al contrario de lo que se ha solido ver otros años, debido a las medidas aplicadas contra la COVID-19, esta Semana Santa solamente se podrán hacer planes y escapadas dentro de Navarra. El turismo rural es una de las opciones más aclamadas en estos momentos por la desconexión que pueden llegar a ofrecer, si bien desde la Federación de Turismo Rural de Navarra señalan que la ocupación se sitúa en torno al 30%, "incluso por debajo". En el mejor de los casos, "puede que llegue al 50% en alguna zona". Los propietarios, por su parte, echan en falta la "calidez" con la que daban la bienvenida a sus clientes antes de la pandemia.

Este miércoles, el Gobierno de Navarra ha anunciado nuevas restricciones de cara a la Semana Santa. Entre ellas, el Gobierno decidió limitar las reuniones privadas a una única unidad convivencial, lo que cambiará la situación de muchos alojamientos rurales. Hasta ahora, en las estancias en agroturismos estaban permitidos grupos de hasta seis personas y de un máximo de dos unidades convivenciales. Por ello, la Federación de Turismo Rural de Navarra sostiene que esta nueva medida "afectará a los hospedajes que ofrezcan habitaciones o apartamentos para más de ocho personas, porque es inviable alquilarlas con menos gente".

Es el caso del Hotel Rural Heredad Beragu, que además de ofrecer un "hotel con encanto", también dispone de una casa rural y apartamentos de alquiler completo. Su propietario, Ramón Navarro, comenta que es más difícil alquilar ese tipo de estancias, ya que son casas grandes y "son un tipo de alojamiento en el que se suelen juntar familias o grupos de amigos en fechas señaladas como la Semana Santa". La previsión de reservas que tiene este Hotel Rural para esta próxima semana festiva es del "50% para el hotel y algo más baja, alrededor del 20% de ocupación, para los alojamientos de alquiler completo".

Mari Joxe Iparragirre es la propietaria de la Casa Rural Urruska, en Elizondo. Este alojamiento ha podido colgar el cartel de completo para los próximos días. "No solo está completo de jueves a lunes, los días festivos, también habrá movimiento en la semana de Pascua", celebra, aunque algunos de sus clientes se quedarán en estancias más cortas que las habituales para esta época del año. Urruska ofrece reservas por habitaciones, "como si fuese un hotel", por lo que Iparragirre no cree que las limitaciones a las reuniones del ámbito privado puedan llegar a afectar a su negocio. Además, en un territorio como Navarra, en el que "hay más medio rural que ciudad", Iparragirre cree que los alojamientos rurales son la única opción para los navarros que viven en la ciudad. "Es la gente que vive en las poblaciones más concentradas la que sale al medio rural, no queda otra", indica.

Navarro se muestra "positivo", porque la gente ya "no tiene miedo a moverse de casa". De hecho, esta Semana Santa van a recibir a clientes de toda Navarra, "vendrán desde Olite, Pamplona, de la Ribera o de la Sakana". El propietario de Heredad Beragu agradece la "colaboración" de la gente que se aloja en su hotel rural. "Cumplen con las normativas", señala, y añade que "además de entender las restricciones, buscan alojamientos que garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias de manera estricta". A pesar de la incertidumbre que causa esta situación en la que un día mejoran los datos y al día siguiente empeoran, Navarro piensa que "esta parece la recta final".

Aunque Iparragirre coincide con Navarro en que la hostelería es "segura" porque cuentan con "protocolos muy estrictos", asume también que es responsabilidad de los clientes que esas medidas se cumplan. Para ella, lo "peor" de esta situación ha sido tener que adaptarse y no mostrar "la calidez y el trato personalizado al que el cliente está acostumbrado en un ámbito rural". "Con la mascarilla el cliente no puede ver mi sonrisa cuando llega a la casa, he tenido que aprender a sonreir con los ojos, y tampoco puedo abrazarlos después de una estancia agradable", lamenta.

Oportunidad para descubrir Navarra

"Navarra es muy pequeña, se pueden hacer excursiones de día para visitar cualquier rincón del territorio", recalcan desde la Federación de Turismo Rural de Navarra. "Hay multitud de rutas para hacer a caballo, a pie y en bici", señalan. Igualmente, en estos momentos muchos de los parques naturales han reabierto sus puertas, como el Parque de la Naturaleza de Navarra Sendaviva, en Arguedas, y los diferentes parques 'multiaventura' del valle de Baztán "a los que se puede llegar en un par de horas desde todos los rincones de Navarra". Sostienen que esta puede ser una de las razones para la "baja ocupación" que presentan los alojamientos "en general". Y es que, otros años, Navarra se ha situado "entre los primeros en el ranking nacional. Es un destino muy demandado".

Sin embargo, la dueña de Urruska cree que este es el "momento ideal" para aprovechar y conocer la comunidad. "Tengo unos clientes que nunca habían pasado de Pamplona para arriba, nunca habían llegado al valle del Baztán y Bidasoa, y es una pena", se entristece. Por eso, anima a los ciudadanos a descubrir nuevos lugares dentro del propio territorio, ya que "en cosa de dos horas cambia completamente el paisaje, la cultura, y es una oportunidad bien bonita". Asimismo, subraya que esa es la clave para "mover la rueda de la economía" y que haya trabajo, porque "si la gente de Navarra no se mueve no hay negocio".

En este escenario, la Federación de Turismo Rural de Navarra llama a que el confinamiento perimetral entre comunidades autónomas finalice lo más pronto posible, para que el sector turístico pueda volver recibir a los ciudadanos de Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas de las que Navarra ha acogido durante los últimos años a sus visitantes, así como viajeros europeos.