La pandemia del coronavirus multiplica por cinco las solicitudes de la Renta Garantizada en Navarra

La pandemia del coronavirus y el estado de alarma que azotan a toda España desde comienzos del mes de marzo, lo están haciendo con especial virulencia a las personas con menos recursos, que han visto como durante estos meses su situación ha empeorado todavía más. Prueba de ello es que si en marzo fueron 121 las unidades familiares que solicitaron al Gobierno de Navarra la Renta Garantizada, durante el pasado mes de abril las solicitudes se elevaron hasta las algo más de 500. En total, desde que comenzó la pandemia más de 600 familias han pedido cobrar esta prestación que ofrece el Gobierno de Navarra para aquellas personas y familias que carecen de cualquier tipo de ingreso para que puedan cubrir gastos básicos como el alquiler o la manutención.

De las 600 solicitudes, 500 ya han sido respondidas afirmativamente, tal y como ha señalado el director general de Protección Social, Andrés Carbonero, que ha apuntado que la crisis del coronavirus ha trastocado las previsiones iniciales de solicitudes de esta prestación del departamento de Derechos Sociales. "Teníamos una previsión para este 2020 de unas 15.000 unidades familiares que iban a estar protegidas con la Renta Garantizada. Ahora estimamos que se va a ampliar en 1.000 familias debido a la situación de la pandemia del coronavirus", ha explicado. En total serán en torno a 2.640 personas más las que se beneficiarán de esta medida, un 54% de ellas mujeres, estiman desde el Ejecutivo foral.

Para costear este incremento en la demanda de la Renta Garantizada seránecesario echar mano al fondo extraordinario de 300 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas. De dicho fondo a Navarra le corresponden 4 millones de euros, de los cuales uno lo destinará a cubrir el coste de estas prestaciones para los gastos básicos, que se sumará a los cinco del Gobierno foral ha previsto para paliar los efectos de la crisis entre las familias con menos recursos.

Se desconoce, apuntan desde el departamento de Drechos Sociales del Gobierno navarro el tiempo de permanencia de las familias en esta presntación. "Va a depender de la evolución del mercado de trabajo y de las acciones de reactivación que se promuevan, pero, ante un escenario tan incierto, se ha hecho una previsión económica para la continuidad de las familias en la prestación durante todo el año 2020", ha asegurado el director general de Protección Social, que si bien ha añadido que la situación podría cambiar si se concreta la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital "que se está consensuando en estos momentos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas".

2.000 familias se han beneficiado de las ayudas al alquiler

Además, desde que se decretó el estado de alarma, 1.951 familias de Navarra se han beneficiado de las ayudas que el Gobierno de Navarra ha destinado al pago del alquiler tanto del parque público como el privado al poco de decretarse el confinamiento para favorecer el acceso a la vivienda de alquiler asequible. Ayudas como la cobertura de hasta un 75% del precio del alquiler en los casos más necesitados.

Otra de las ayudas contempla que todas las empresas arrendadoras de vivienda de alquiler, tanto privadas como públicas, ofrezcan bien moratorias o condonaciones en el pago de las rentas para aquellas personas que se vean afectadas por la crisis. "De este modo, las familias que hasta ahora no percibían la subvención y no eran beneficiarías de la cobertura del 75% no tendrán que asumir deuda por la demora en el pago del alquiler", señalan desde el Ejecutivo foral.