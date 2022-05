“6.000 personas no llegan a los 1.000 euros”, claman las trabajadoras de residencias de Navarra

Trabajadoras de las residencias de mayores se han manifestado este fin de semana en Pamplona para reivindicar un “convenio digno” del sector en Navarra y criticar unas condiciones de trabajo “precarias”. La movilización, convocada por los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT, en la que han participado más de un centenar de personas, ha estado precedida por una pancarta con el lema 'Reconoced nuestro trabajo. Convenio ya', flanqueada por dos mujeres que portaban dos bengalas moradas. A lo largo de la marcha, qse han coreado consignas como 'Por un convenio digno en residencias', 'No somos esclavas, somos empleadas', 'No al negocio en las residencias' o 'Más personal, mejor servicio', informa Europa Press.

En declaraciones a los medios, Josetxo Mangado, de ELA, y en representación de los convocantes, ha explicado que este sábado se ha cumplido el sexto día de huelga en el sector y ha censurado “la actitud de bloqueo por parte de la patronal y la irresponsabilidad por parte del Gobierno de Navarra”. Ha reivindicado la “equiparación progresiva en el tiempo” de las trabajadoras de las residencias “a las condiciones de trabajo de las empleadas públicas del Gobierno de Navarra”. “No es de recibo que haya cerca de 6.000 trabajadoras con condiciones sumamente precarias, que no lleguen a los 1.000 euros, que no tengan la prestación de baja en el caso de un accidente o enfermedad común”, ha criticado. Igualmente, ha rechazado que haya “empresas con fondos buitre en el cual solamente prima el beneficio empresarial sobre las condiciones de trabajo y de la asistencia”.

Mangado ha llamado a “pasar de los aplausos y de los reconocimientos a dignificar y profesionalizar este sector, y eso pasa por firmar el primer convenio de este sector”. Para ello, ha exigido a la Administración “que es responsable político de la Cartera de Servicios Sociales y responsable de más del 50% de las plazas de las residencias”, que “proponga, disponga, active y ponga la financiación necesaria para que este sector deje de ser precario”.

“Estas trabajadoras cuidan y nos cuidan a las personas en el estado de salud y de la vida más débil. No puede ser que esto esté sustentado por negocios que sólo priman el beneficio económico”, ha manifestado el representante de LAB. El representante de ELA ha remarcado que “la publificación es el objetivo y el previo es un convenio con contenido que nos aproxime a la publificación. A igual trabajo igual salario; estas trabajadoras son de primera como el resto de las empleadas del Gobierno de Navarra”.

Según ha explicado, el próximo jueves, 19 de mayo, se celebrará una nueva reunión de negociación y ha advertido que, si no hay avances, los cuatro sindicatos comunicarán un nuevo calendario de movilizaciones. “Llevamos un año y lo único que ha hecho la patronal es reírse y la Administración pasar de puntillas en este convenio. No lo vamos a consentir y tenemos la brújula puesta; este es el camino, tardaremos más o menos, pero no lo vamos a dejar pasar”, ha concluido.