Bilbao se manifiesta contra la sentencia de 'La Manada' de Manresa: "Sigue saliendo muy barato violar mujeres en este país"

Cientos de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado en la céntrica plaza Moyua de Bilbao para condenar la sentencia de 'La Manada' de Manresa, que calificó como abuso sexual y no como agresión el ataque sexual de cinco hombres a una joven en Manresa (Barcelona) hace tres años. Al grito de "No es abuso, es violación" y "zuek, matxistak, zarete terrotistak" (vosotros, machistas, sois terroristas), coordinadas por la Asociación Feminista Gafas Moradas, se han concentrado y han mostrado con pancartas y vestidas de morado, su repulsa ante la condena.

"La justicia de este país diferencia entre ser violada estando consciente o inconsciente. Discierne sobre si de tu boca salió un 'no' y dependiendo de su repetición e intensidad, sentencia. No importa el horror que has vivido. No les importan tus trastornos físicos ni los psicológicos. Sigue saliendo muy barato violar y asesinar a las mujeres en este país. A una semana de las elecciones exigimos que se visibilice esta lacra", han indicado desde la Asociación Gafas Moradas.

Bilbao se manifesta contra la sentencia de 'La Manada' de Manresa: "La justicia de este país diferencia entre ser violada estando consciente o inconsciente. Sigue saliendo muy barato violar a mujeres en este país" pic.twitter.com/5tkgrcBgHY — eldiarionorte (@eldiarionorte) November 4, 2019

Tras las palabras de apoyo a la víctima, como cada lunes de cada mes, las miembros de la asociación han numerado una a una las víctimas de agresiones sexuales y asesinatos machistas del mes de octubre. De esta manera, han finalizado la concentración, recordando que esperan que la lista del próximo primer lunes de diciembre, no exista.