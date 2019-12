'Colis suspect': un documental para mostrar el negocio que esconden las políticas migratorias

¿Qué hay detrás de la Europa Fortaleza? ¿Por qué se fortifica Europa? ¿A quién afecta y a quién beneficia? Estas son algunas de las cuestiones a las que pretende dar respuesta el documental Colis suspect (paquete sospechoso), dirigido por Sofía Català Vidal y Rosa Pérez Masdeu. El documental, que se ha mostrado en la sala Bilborock de Bilbao con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, pone el foco en las fronteras de la Unión Europea, donde convergen las políticas de inmigración y seguridad. Para ello, intervienen expertos en derecho, migraciones, seguridad, industria armamentística y relaciones internacionales y sobre todo, las vivencias y experiencias de los cuatro protagonistas: Mohamed, Nadym, Bisan y Elouh.

El protagonista principal de la historia se llama Mohamed Nour Wana. Mohamed es un joven poeta y activista que tuvo que abandonar Libia para instalarse en París, donde a día de hoy no ha conseguido el permiso de residencia ni de trabajo. En el documental, Mohamed cuenta cómo para sobrevivir en el mar tuvieron que tirar todas sus pertenencias por la borda del cayuco en el que viajaban y recuerda, en particular, que él tuvo que lanzar al agua su primer manuscrito, en el que relataba sus vivencias. "No lo pensamos dos veces, lo tiramos todo. No importaba si era dinero, oro, teléfonos móviles, lo importante era sobrevivir", relata.

Mohamed habla de su vida en Francia, donde no puede evitar pensar que si se llamase "André" en lugar de Mohamed, la gente le trataría diferente. "La libertad es el derecho a caminar libremente", señala, pero lamenta que a él cuando le ven por la calle le miran con miedo.

Imagen del documental de dos migrantes en el bosque Bolingo, en Nador Colis Suspect

Nadym Maher es un ingeniero civil sirio que cruzó a nado las aguas que separan Turquía de la isla griega de Samos. En el documental muestra con ilusión cómo para ello utilizó unas gafas de bucear. Al pisar tierra, lo primero que comprobó fue si su teléfono móvil aún funcionaba. Como vio que sí, llamó a su madre: "Mamá, los tigres lo han logrado, estoy en Grecia", fueron las primeras palabras que le dijo a su madre al descolgar el teléfono. Actualmente, es un refugiado en Alemania.

La tercera historia la narra Brisian, una estudiante siria refugiada en Alemania, que sufrió hasta tres veces en sus propias carnes lo que son las devoluciones en caliente, ya que en tres ocasiones la embarcación en la que viajaba naufragó y las autoridades griegas le devolvieron a Turquía. Actualmente continúa sus estudios en Alemania y se encuentra en calidad de refugiada, sin embargo, en el documental relata lo dura que fue -y sigue siendo- su experiencia en un país desconocido, lejos de su hogar y de su familia.

"Hay que tener mucha suerte para nacer en un país sin guerra"

Por último, el rapero camerunés Elouh Maqueen cuenta cómo a los niños africanos desde pequeños les dan a elegir entre el cayuco o una kalashnikov y describe, con propiedad, qué supone vivir en un pueblo dominante y en uno dominado. "Hoy en día hay que tener mucha suerte para nacer en un país sin guerra. La solución no es construir un muro", concluye.

"El holocausto migrante es cada día mayor y también es cada vez mayor el silencio de la humanidad. No podemos olvidar que las armas que se utilizan en las guerras de lugares de donde estas personas vienen se fabrican aquí. Y todos los demás negocios oscuros que surgen a raíz de estas personas. La solución radica en el trabajo ciudadano, si dejamos de trabajar, la historia para ellos está asegurada", ha señalado Víctor Pozas, miembro de Ongi Etorri Errefuxatuak en el coloquio posterior a la reproducción del documental.