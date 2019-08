Ceruti no tiene prisa como el PP y descarta que el convenio de La Enseñanza vaya a pleno este mes

El concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Ciudadanos), no tiene ninguna prisa en ver aprobado la modificación del planeamiento urbanístico que hará posible el traslado del colegio La Enseñanza a Corbán y generará un espacio en el centro en el que se construirán viviendas y se obtendrán aprovechamientos públicos. Para el socio de gobierno del Partido Popular, prima "el interés público" de la operación por lo que no entiende las prisas de ahora en aprobar un convenio que lleva gestándose 11 años.

La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y la comunidad educativa promotora, integrada por padres y educadores, tienen prisa por desbloquear la situación y esperan una pronta aprobación, que no será en el pleno de este mes, algo que ya ha descartado el propio Ceruti. ¿Cuándo será? El concejal de Urbanismo no se pone límites temporales a la hora de estudiar alternativas al actual convenio que mejoren las condiciones para la ciudad. Puede ser una aprobación parcial de lo ya tramitado o puede esperar incluso al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con una serie de posibilidades intermedias. En todo caso, parece claro que el planteamiento de Ceruti va más allá del mero "mirar, entender y asumir" que es a lo que le conminaba su socio de gobierno para una pronta aprobación.

Reitera el portavoz de Ciudadanos y del equipo de gobierno PP-Cs que primará el "interés público" sobre el "interés particular", un planteamiento que ya expresó nada más tomar posesión. Para Ceruti, una administración pública ha de obtener el mejor aprovechamiento de una operación de este tipo, que no tiene que ser la ya prevista por los servicios técnicos. En todo caso, afirma no entender las prisas ahora cuando la comunidad educativa dispuso de 22 meses para solicitar la licencia y no lo hizo. "Si lo hubiesen hecho en su momento, cuando el PP estaba en el gobierno municipal, quizá ahora no estaríamos hablando de este asunto", ha apostillado.

También recuerda que la urgencia por la inminencia del nuevo curso académico es muy relativa ya que el centro educativo no habrá consumado el traslado a Corbán hasta que no pase un mínimo de cuatro años desde la aprobación. Un traslado que, como cuestión de fondo, el edil no cuestiona, sino todo lo contrario.

Interpretación semántica de 'asumir'

Ceruti e Igual parecen tener distintos conceptos de lo que significa la palabra "asumir", tras un encuentro que mantuvieron el viernes pasado. Para el Partido Popular, en este caso, tiene más una connotación de acatamiento y se limita en este caso a que Ceruti se informe del contenido de un expediente que ya han perfilado los técnicos, mientras que para el edil de Cs la asunción se refiere al interés público de fondo por lo que puede haber cambios en los aprovechamientos y de hecho ya está ampliando las alternativas existentes. "Dio la sensación que la solución era acatar lo que hay ahora. Asumir dijo (por la alcaldesa Gema Igual). Pues yo lo que asumo es mi obligación como concejal de Urbanismo, que es defender el interés público y en función de eso irá todo lo demás", ha dicho el portavoz de Ciudadanos.

"Hay varias alternativas encima de la mesa y se están consultando más, pero no voy a concretar para no generar expectativas sin que esté todo amarrado técnica y jurídicamente", ha añadido.

Populares y Ciudadanos han establecido un mecanismo de seguimiento del pacto con reuniones periódicas como la que tendrá lugar la próxima semana. Mientras, Ceruti quiere desdramatizar la polémica, ya que no entiende que el convenio de La Enseñanza sea asunto "de vida o muerte en los próximos meses", dicho lo cual niega que haya nada cerrado y afirma que los técnicos de Urbanismo le han informado de la posibilidad de "posponer la solución de la zona hasta la modificación del Plan General".

"Las cosas no tienen por qué irse ni a un extremo ni al otro, pero insisto en que no hay ninguna obligación de presentar lo tramitado hasta ahora en ningún pleno, ni en el inmediato ni en posteriores, y se podría demorar incluso hasta la redacción del PGOU", han sido sus palabras.

Ciudadanos entiende que el PP, después de tantos años de tramitación, tiene en este convenio "una implicación personal muy intensa", tras lo cual recuerda a sus socios de coalición que la Concejalía de Urbanismo está ahora regida por Ciudadanos.