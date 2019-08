Gema Igual, sobre Ceruti y el convenio de La Enseñanza: "Revisar es mirar, entender y asumir"

"Revisar es mirar, entender y asumir". Con esta expresión, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), concede a su concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Ciudadanos) un tiempo prudencial para ponerse al día con el expediente ya concluido para el traslado del colegio de La Enseñanza a Corbán, una operación urbanística que se ha retrasado una década entre otras cosas por la anulación del Plan General de 2012 y la disolución del Consistorio por las elecciones de mayo.

Ceruti ha reiterado desde hace semanas, como adelantó a finales de julio a este medio informativo, que el convenio de La Enseñanza no se puede aprobar sin más y no descarta que pueda haber otras alternativas. Para él, el urbanismo ha de adaptarse a los intereses de la ciudad y no de empresas particulares, citando el precedente de Global Steel Wire. Sin embargo, la alcaldesa no le ha dado hoy mucho margen para replanteamientos y ha opinado que el convenio ha de aprobarse cuanto antes.

"Que revisar hay algunos que quieren decir que es cambiar... Revisar es mirar y cuando estemos en otro escenario, si es que estamos, hablaremos del siguiente".

Igual se ha entrevistado esta mañana a primera hora con su concejal de Urbanismo, el cual no valora las declaraciones posteriores de la regidora. Esta niega la mayor cuando desde la oposición se pone de relieve la falta de unidad de los dos socios del equipo de gobierno, algo evidenciado con el nombramiento de César Díaz (PP), con el parecer en contra del concejal de Urbanismo (el propio Ceruti), a la hora de sentar un representante municipal en el Consejo del Puerto.

"Buscar división en un equipo, entiendo que es lo más fácil, entiendo que es el mayor rédito político pero en este momento la que ha estado con el colegio, con los padres, con el director y con el señor Ceruti he sido yo", afirma Igual, para la que "revisar no significa más que mirar, que entender y que asumir".

Igual urge al concejal del área ("el siguiente paso tiene que ser cuanto antes") para que, una vez el edil de Urbanismo tenga conocimiento del expediente, se eleve el convenio a Comisión antes de que pase al Pleno para su aprobación. "Estoy por la labor de que el área de Urbanismo lo asuma y en eso estamos", agrega la alcaldesa.

PRC apoya pero quiere comisión extraordinaria

Desde la consideración previa de que el PRC apoya a la comunidad educativa de La Enseñanza, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, considera que es necesario tomárselo con calma para revisar todas las circunstancias de la operación urbanística hasta el punto de plantear la convocatoria de una comisión extraordinaria al efecto. Si el PP considera que el convenio está cerrado ya desde un punto de vista técnico, con modificaciones introducidas por los servicios técnicos municipales, el PRC no lo tiene tan claro.

Colegio La Enseñanza de Santander.

Recuerda Fuentes-Pila, en este sentido, que han pasado 11 años desde que se inició la operación y hay que comprobar las condiciones de adecuación del convenio a los parámetros actuales en diversas áreas, en especial la medioambiental, lo que conllevaría contar con la opinión del Gobierno de Cantabria no sólo en este campo, sino también en el educativo. Uno de los condicionantes es la elaboración de una evaluación ambiental estratégica ordinaria, lo que deberá confirmar la Consejería del ramo y también hay que tener en cuenta que el alumnado de La Enseñanza no es a día de hoy ni mucho menos equiparable al de 2008 (no llega a los dos centenares de alumnos) por lo que es necesario contar con el parecer actual de la Consejería de Educación. Ambos departamentos del Gobierno de Cantabria están en la órbita del PRC.

"Nosotros apoyamos al colegio pero hay que ver la situación medioambiental y si Educación está por la labor", ha asegurado Fuentes-Pila.

El portavoz del PRC se pregunta en nombre de quién habla el portavoz de Ciudadanos cuando comparece en nombre del equipo de gobierno y entra en contradicción con la alcaldesa y su concejal de Fomento, ambos del Partido Popular. En todo caso, el portavoz regionalista considera que, aun sin acabar el mes de agosto, ya no es que exista una brecha entre los socios de gobierno, "es que es más bien una zanja".