El Doctor Madrazo pone en marcha un ciclo de cine sobre mujeres cineastas

El centro cultural Doctor Madrazo celebrará un ciclo de cine sobre mujeres cineastas que comenzará el viernes, día 21, con 'El universo de Maya Deren', un programa que será comentado por Carolina Martínez López, experta en la obra de la cineasta.

Este primer programa contempla la obra de Eleonora Derenkowsky, conocida como Maya Deren (Kiev, 1917), directora de cine, bailarina, coreógrafa y escritora ucraniana nacionalizada estadounidense.

Tal y como ha explicado la concejala de Cultura, Miriam Díaz, Deren fue una de las principales realizadoras de cine experimental de los años 40. Se la considera la madre del cine underground en Estados Unidos y sus películas se inspiran en el psicoanálisis y en el surrealismo. De hecho, su película "Meshes of the Afternoon", premiada en el Festival de Cannes, "está considerada una de las películas experimentales más influyentes del siglo XX".

Se proyectarán dos sesiones de cortometrajes presentadas por Carolina Martínez López, Doctora en Bellas Artes (UCLM), especialista en Artes Escénicas, Cine y Danza y autora de "El universo dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren".

La primera de las sesiones titulada "Trilogía de la autorrepresentación", contiene "Meshes of the Afternoon" (1945), "At Land" (1944) y "Ritual in Transfigured Time" (1946); y la segunda, "Coreocine", contiene "Study in Coreography for camera" (1945), "Meditation on violence" (1948), y "The Very Eye of Nigh".

El pase tendrá lugar a las 18:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Díaz ha comentado que el nuevo ciclo de cine "Las mujeres toman la cámara. Miradas desconocidas" saca a la luz la obra de cineastas mujeres, "con la idea de hacer visibles esas otras miradas que no suelen tener cabida en una industria donde las féminas han sido relegadas a un papel secundario".

Además del programa sobre Deren, habrá tres más que explorarán la obra de Gunvor Nelson, Carolee Schenneman y Joyce Wieland, y tendrán lugar una vez al mes hasta diciembre.

La organización del ciclo corre a cargo de CINEINFINITO, una asociación que apuesta por el cine alternativo y que ha elaborado otros ciclos con prestigiosas entidades de la ciudad como Archivo Lafuente o la Filmoteca.