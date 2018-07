La obra 'Perra' finaliza sus actuaciones este sábado en El Principal

'Perra' es una obra diferente. A pesar de estar basada en 'La voz humana' de Jean Cocteau, esta función teatral "consigue transformar el drama en humor negro, y lo divino en humano". Gracias a esto, el director Edy Asenjo consigue conectar más con un público que disfrutará del espectáculo desde el teatro El Principal, una vivienda del centro de Santander próxima al Ayuntamiento que será reconvertida en un club.

La última representación de 'Perra' se realizará este sábado 21 a partir de las 20.00 horas, por un precio de 20 euros y con una duración de 75 minutos. Arancha de Juan será la protagonista que sufre cuando su amante la abandona después de años de convivencia. Dejando de lado el drama, la reconocida actriz -ha participado en series como Los Serrano o Los Hombres de Paco- mostrará la 'rabieta' que siente por haber sido 'dejada'.

Toda la representación transcurrirá en un club en el que la intérprete irá narrando su historia a la par que una cantante -Lara Rondo- ensaya canciones de jazz acompañada de un piano. Acompañada por el músico y compositor Toni Barceló, Rondo representará temas como 'Perdido', 'Love Me' or 'Leave Me' y otros clásicos populares que han sido grabados por voces de cantantes míticos como Sarah Vaughn o Billie Holliday.

Las reservas de las entradas se podrán hacer a través del teatro El Principal, llamando al número 606 897 950.