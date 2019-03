El PP ficha como cabeza de lista por Guriezo al concejal plagiador y provoca la baja de sus dos ediles

La designación por parte de la dirección regional del PP de Adolfo Izaguirre como candidato a la Alcaldía de Guriezo ha desencadenado la baja de sus dos ediles en este municipio, disconformes con esta decisión, que califican como "una imposición". El concejal plagiador, que fue alcalde de este municipio con el PRC durante 14 años, será el cabeza de lista de los populares en las elecciones municipales de mayo, nombrado por el Comité Electoral del partido el pasado viernes.

Izaguirre copió una decena de artículos de un libro y de eldiario.es para publicar en el suplemento de Castro Urdiales de El Diario Montañés, atribuyéndose opiniones y declaraciones de especialistas y reproduciendo como propios párrafos literales de otros autores sin citar. El edil, cuestionado por este medio, reconoció "su negligencia" y señaló que se trató de "un error". Su inverosímil explicación fue que "no sabía sus autores" porque le "pasaron fotocopias", a pesar de que algunos de sus textos plagiados, los de eldiario.es, solo se encuentran en formato digital en la web.

Tras conocer la designación, los concejales del PP en el municipio, Ángel Fernando Serna y Marían Peña, denunciaron en un comunicado publicado por la emisora local Castro Punto Radio que ha sido una "imposición" de la dirección autonómica y anunciaron que concurrirán a las elecciones "con otras siglas".

"Teníamos muy claro desde el principio que no estaríamos en una lista con Adolfo Izaguirre, ni detrás ni delante, porque una cosa es formar parte de un equipo de gobierno, decisión que nos costó mucho tomar, pero era la menos mala de las opciones, y otra muy distinta es estar en la misma lista electoral", explican en la nota.

Ambos ediles califican al actual concejal de Montes, Ganadería y Medio Ambiente como "uno de los mayores enemigos históricamente del Partido Popular de Guriezo", por lo que, según detallan, no esperaban que accedieran a que encabezase la lista electoral del PP.

"Les dimos otras opciones de cara de encabezar el partido, que no fuese Izaguirre, y ni tan siquiera las contemplaron. El pecado que hemos cometido ha sido apoyar a Ignacio Diego en el Congreso Regional del Partido Popular donde salió vencedora la señora Buruaga, y nuestra penitencia ha sido que nos han enseñado la puerta de salida", lamentan.

"Nos sentimos traicionados por el que ha sido nuestro propio partido durante estos años, y también por supuesto, por el que ha sido nuestro compañero en el equipo de gobierno municipal en esta legislatura. Vamos, que nos han apuñalado por detrás y por delante, concluyen en el comunicado.

"Satisfecho"

El concejal plagiador, entrevistado este lunes en Castro Punto Radio, se ha mostrado "satisfecho de que el PP haya hecho una apuesta firme por mí". Ha asegurado que desde que Buruaga ganó el Congreso regional "empezaron los contactos serios" y que ahora le han puesto "todo tipo de facilidades".

Asimismo, ha subrayado que la dirección regional le "dejó claro" que no contaba con los dos ediles. "Fui yo quien dije al PP que no tenía ningún inconveniente en que se integraran en la nueva lista. Se lo han hecho llegar y, si no han querido, eso ya es problema suyo", ha detallado, al tiempo que ha matizado que para ellos ha sido "un rival, no un enemigo".