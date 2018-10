El concejal plagiador atribuye sus artículos copiados a "un error": "No sabía sus autores, me pasaron fotocopias"

Si ya era difícil de creer que a alguien se le pueda ocurrir plagiar para sus artículos de opinión en un periódico textos de un libro y de otro periódico, las explicaciones que ha dado la persona que lo ha llevado a la práctica en una decena de ocasiones no se quedan atrás. Y es que el exalcalde de Guriezo, que copió sus artículos en El Diario Montañés de la obra de un historiador y de reportajes de eldiario.es, ha atribuido sus plagios a "un error": "No sabía sus autores, me pasaron fotocopias", defiende.

Adolfo Izaguirre ha asegurado a este medio que "jamás" ha querido arrogarse "la titularidad de nada" y pide disculpas si ha podido "ofender a alguien". El actual edil de Montes, Ganadería y Medio Ambiente del municipio se excusa afirmando que "gente conocida" le "pasó fotocopias de estas cosas" en las que, según ha reiterado, "no aparecía" el autor del libro sobre la Fundición de Hierro 'La Merced' en el Valle de Guriezo.

Pero cuestionado por los reportajes extraídos de eldiario.es, uno de ellos reproducido de forma literal, ha vuelto a hacer alusión a las "fotocopias" que le han dado sus conocidos y ha insistido en que en ellas no aparecen ni la periodista que los ha escrito ni los expertos que la redactora de eldiario.es utiliza como fuentes para su trabajo.

Por un lado se antoja inverosímil que alguien se dedique a hacer fotocopias de un medio nativo digital para compartir sus contenidos con alguien, pero lo que realmente no se sostiene es que en ellas se omita a su autora. "No he tenido intención de suplantar a nadie ni de hacer mío lo que no es mío", ha subrayado, "si hubiese sabido quién era su autor evidentemente lo hubiera cotejado", ha recalcado el edil.

No obstante, Izaguirre tiene una forma muy curiosa de "no querer suplantar a nadie", tal y como se extrae del 'modus operandi' de su redacción. Si en el reportaje original, el párrafo comienza con un "Pedro Reques, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Cantabria, considera que en la actualidad hay dos tipos de despoblación...", el colaborador de El Diario Montañés inicia el suyo así: "Todos estos datos son los que hacen pensar y considerar que en la actualidad hay dos tipos de despoblación...".

El edil se limita a suprimir la cita del experto para atribuirse las conclusiones de unos datos del INE mencionados anteriormente -organismo que también ignora como fuente-, con una frase de 11 palabras de la escasa treintena de su cosecha propia en todo el artículo.

Y como hizo con uno de los especialistas, Izaguirre no dudó en hacer lo propio con las opiniones de otro: Cuando el párrafo del reportaje original comienza con un "p ara el sociólogo Juan Carlos Zubieta, el principal problema se encuentra en el precio de la vivienda. "Es lo que expulsa a la población de las ciudades"", el exalcalde prescinde del arranque y escribe: "El principal problema se encuentra en el precio de la vivienda. Es lo que expulsa...", sin autor y sin comillas.

Finalmente, tras reiterar varias veces sus disculpas señalando que "todos en la vida cometemos algún error y yo he cometido este", Izaguirre le quita hierro al asunto señalando que no cree que tenga "tanta repercusión" lo que escribe/copia él para el suplemento dominical de un medio como la que pueda tener el reportaje original. Con este argumento, pero insistiendo en su "negligencia" zanja el asunto, y que la oposición pida su dimisión... se queda en papel mojado.