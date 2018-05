Henri Herbert & The Fury llega a la Sala Niágara esta semana

Henri Herbert & The Fury ofrecerá un concierto en la Sala Niágara de Santander este jueves 31 de mayo a las 21.00 horas. El espectáculo, organizado por Los Huesos de Portobello, contará con el conocido grupo cántabro Alabama Monroe como banda invitada.

Herbert nació en Francia hace 33 años y se inició muy joven en el arte de tocar el piano. Tanto es así que su música gira en torno a este instrumento. Y es que, tal y como subraya la promotora del evento, es "un portento" y "un virtuoso" del mismo, con un estilo único que le convierte en "una apisonadora del boogie-woogie" , un estilo de blues que tiene al piano como protagonista y que se caracteriza por su ritmo rápido y bailable.

Su proyección es tal que, según detallan los organizadores del concierto, se le ha comparado en infinidad de ocasiones con dos leyendas del rock como Jerry Lee Lewis y Albert Ammons, este último creador del icónico 'Boogie-Woogie Stomp'.

Empezó su carrera musical tocando en pubs, discotecas y bares de toda Europa antes de unirse a The Jim Jones Revue, con quienes coescribió y grabó las canciones de 'The Savage Heart' a la par que realizó varias giras mundiales e infinidad de festivales antes de su disolución en 2014.

Hace un par de años estuvo en El Almacén de Little Bobby y ofreció al público santanderino su show en solitario también de la mano de Los Huesos de Portobello. Su última gira mundial arrancó en el mítico 100 Club de Londres, incluyó tres tours por Estados Unidos -incluida una actuación oficial en el SXSW de Austin-, tres conciertos junto a Richard Hawley y un cartel junto a Wilko Johnson en el Margate Winter Gardens.

Ahora regresa como Henri Herbert & The Fury para presentar en directo su primer disco de larga duración, 'Live at the Gypsy Hotel', grabado en vivo en Londres el año pasado y producido por su amigo Jim Jones junto a Alex McGowan.

Se trata de un álbum que ha sabido captar la energía que factura Herbert en cada uno de sus directos junto al bajista Jez Southgate y el batería Aidan Sinclair. Junto a sus temas propios, cabe destacar una de las sorpresas del álbum, el 'Fire' de Jimi Hendrix convertido en una sorprendente exhibición pianística.

Abrirá la noche Alabama Monroe, en esta ocasión en formato eléctrico y con banda al completo. "Con un sonido directo y abrasador y unas letras descarnadas e imperfectas, poseen el descaro y la energía de una banda de rock primeriza. Sudan, palpitan, tienen carácter, actitud y tablas. Su singular puesta en escena no deja indiferente", explican desde Los Huesos de Portobello, que destacan que "su hábitat natural es el directo, preferiblemente las salas de pequeño aforo donde desgranar su cancionero, buscando la complicidad del público".

La Sala Niágara (Calle San Simón, 14) abrirá sus puertas este jueves 31 de mayo a las 20.30 horas y está previsto que el concierto comience a partir de las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 12 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 15 euros en taquilla el mismo día del evento.