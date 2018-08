No más plásticos

Siempre había pensado que tocaría la guitarra y estaría girando por todo el mundo como una rockstar. Incluso llegué a tener una guitarra en mi habitación, pero los únicos acordes que salieron de ella se parecían más a los del rabel de Pedro Madrid que a los de Eric Clapton. Eso sí, a éste lo superaba, porque además de “mano lenta”, demostraba tener “oído de piedra” y “tacto insensible”.

He de confesar que tampoco me volví loco. Veía que no era lo mío, que no podía hacer nada y lo dejé.

También resultó que la pegaba que la escondía – ismo torrelaveguense – en el campo de tierra del Malecón. La hierba artificial vino cuando las Marco ya no estaban de moda... Pero bueno, si de niño ves muchos partidos desde el banquillo quiere decir que, o bien eres el benjamín revulsivo, o que claramente no vas a correr la banda por los campos de Primera.

Lo mismo otra vez. No me volví loco. Veía que no era lo mío, que no podía hacer nada y lo dejé.

Lo probé todo hasta que encontré lo que sí era lo mío, que de hecho sí que es lo mío. Mi planeta. Pasen y lean.

Toca escribir hoy de algo que ya esbocé en otra serie de artículos dentro de esta misma sección: la cada vez más problemática vida diaria “plastificada” y, por qué no decirlo, la sensación de vivir en una sociedad que se queja y pide responsabilidades, pero que muchas veces es incapaz de dar pasos por sí misma para mejorar en su día a día.

No se puede pasar de la nada al todo. El cambio exige tiempo, es un proceso constante, pero a la larga todos los gestos suman y el planeta requiere la suma de muchos, muchísimos pequeños (grandes) gestos.

Según Science Magazine, hasta finales del año pasado se habían producido 8.300 millones de toneladas de plástico, de las cuales el 80% eran acumulados como residuos en vertederos o espacios naturales. Terrible.

En el caso de los plásticos existen ya alternativas desde las que podemos partir. Uno de esos puntos es la reducción paulatina en el uso cotidiano de plásticos. Y tengo claro que si uno quiere, puede.

Está claro que las empresas productoras tienen que asumir su responsabilidad y reducir el uso de plásticos desde la fase de producción y comercialización. Pero los consumidores tenemos nuestra responsabilidad. El reciclaje no es la solución, es la última alternativa. Antes, debemos pasar por la reducción y el no consumo de plásticos.

No inventemos la pólvora que las armas ya las tenemos. Además somos pacifistas, ya que mi carrito de la compra es el Kalashnikov y mis bolsas de algodón son las bombas racimo.

Procura hacer tu compra en comercio local, con producto de cercanía y de temporada. ¿Que es difícil? No. Acércate a las tiendas de tu barrio o a uno de los muchos mercados que tenemos en nuestra tierra y carga tu carrito de la compra. Déjate de bandejas de poliespan y productos encapsulados en plástico.

Carga con tu botella reutilizable, rellena tu jarra de cristal, tu vaso de agua... ¿no tienes grifo de agua potable en casa? ¿Cuándo vas al monte no hay una buena fuente con agua fresca? Deja de comprar agua envasada... que no te engañen. Bebe agua del grifo.

Si tienes que meter horas currando y no puedes sentarte frente a tu plato en casa, lleva un tupper de cristal o de acero inoxidable. Al igual que en el tema de las botellas, hay numerosas alternativas higiénicas y mucho más perdurables en el tiempo.

¿Que es difícil encontrar estas cosas en Cantabria? No. Incluso muchas veces lo tienes en casa. Hay alternativas cercanas y si no, siempre existe Internet para buscar dónde adquirir de la manera más justa posible una de estas “armas”.

Si es que hasta para los productos de limpieza del hogar, higiene personal, lavado de ropa hay alternativas cercanas en las que puedes rellenar tus envases reutilizables en una compra a granel más ecológica.

Y no solo podemos poner nuestro granito de arena a nivel personal... ¿Os imagináis que se suman a la ola de la reducción en el consumo de plásticos colegios, centros de investigación, empresas, organizaciones, etc.? Yo sí. ¿Vamos allá?

