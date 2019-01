Las feministas cántabras se unen a las protestas de toda España y advierten: "Ni un paso atrás por nuestros derechos"

Los colectivos feministas de Cantabria se han unido a las movilizaciones en toda España y se han concentrado este martes, desde las 19.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Santander. El objetivo no era otro que protestar contra el uso de los derechos de las mujeres para "negociar" pactos políticos -en el marco de la situación andaluza- y gritar a la clase política que no se va a dar "ni un paso atrás" en materia de igualdad.

Las organizaciones que han convocado esta concentración han apelado a la "responsabilidad" de los partidos democráticos para que no "negocien" con esos derechos a la hora de alcanzar pactos de gobierno, "como ha sucedido en Andalucía entre PP, Ciudadanos y Vox".

Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de Marzo, advierte que estas movilizaciones "no van a quedar aquí, porque el PP está aceptando ese discurso". Bolado defiende que, en contra de los que opinan "que nos estamos adelantando", "los derechos humanos de las mujeres y los avances feministas siempre peligran".

La portavoz de la Comisión se remite al manifiesto suscrito en toda España y señala, además, que "estamos hablando de normativa europea que fija lo que es violencia de género, algo que parece que no entienden los que vienen a caballo", apunta. "Los pasos atrás se dan -añade Bolado- quitando financiación, con ideología y modificación de las denominaciones".

Así pues, más de 300 personas han salido este martes para "evitar que eso pase y a petición de las compañeras andaluzas, que han sido las primeras noqueadas". La concentración ha llevado por lema 'Movilización feminista por Andalucía' porque la iniciativa parte de organizaciones de esa comunidad como reacción a las peticiones de Vox para apoyar la investidura de Moreno Bonilla (PP) en Andalucía.

Los colectivos de Cantabria que la han organizado en Santander habían llamado a la participación de asociaciones de todos los ámbitos, de partidos y dirigentes políticos, además de la ciudadanía en general, tanto mujeres como hombres, para que no "toleren" que se quiten derechos a las mujeres ni sean "cómplices".

Además, las cántabras han estrenado lema y pancarta: "Ni un paso atrás por nuestros derechos". Al mismo tiempo, han suscrito, como ya anunciaron en la rueda de prensa de presentación del acto, un manifiesto en contra de la derogación de medidas de protección integral contra la violencia de género, incluida por la extrema derecha en el programa político de Vox, y al que se han sumado más de cien organizaciones y colectivos de todo el territorio nacional.

Muchos asistentes también han portado banderas arcoiris del colectivo LGTB y carteles con lemas como "No habrá paz sin igualdad", "Ni un paso atrás en igualdad", "Nuestros derechos no se negocian", "El Gobierno no pacta nuestros derechos" o "Ni nos rendimos ni retrocedemos".