AMPL Declarada en concurso de acreedores Delfuego Booking, una de las promotoras del concierto de Guetta en Santander

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander ha declarado en concurso de acreedores a la empresa cántabra Delfuego Booking, integrante, junto a la madrileña Heart Of Gold, de la UTE La Campa, que este verano organizó en Santander el fallido concierto de David Guetta, al que asistían unas 10.000 personas y que fue cancelado prácticamente en el mismo momento en el que el DJ francés debería haber hecho su aparición en el escenario.

En un auto fechado el pasado viernes, se califica el concurso de voluntario, ya que es la propia empresa la que lo ha solicitado al Juzgado. La declaración de concurso conlleva la designación de Calixto Alonso del Pozo como administrador concursal, que en el plazo de cinco días deberá comunicar al órgano judicial que acepta ese cargo.

Además, los acreedores de la empresa tendrán un mes a partir de la publicación del auto de declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para comunicar al administrador concursal la existencia de sus créditos.

Con la nueva situación, la empresa conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, si bien su ejercicio queda sometido a la intervención del administrador, que deberá autorizar o dar el conforme a cuantas operaciones pretendan realizar.

El auto de declaración de concurso no es firme, ya que se puede recurrir en reposición -ante el Juzgado en un plazo de cinco días- o bien en apelación -ante la Audiencia Provincial en veinte días.

Según ha publicado hoy el Diario Montañés, la empresa ha alegado falta de liquidez y capacidad financiera; y el concurso de acreedores desactiva las demandas interpuestas por cientos de asistentes al concierto, que pasarán a formar parte de la lista de acreedores.

Guetta alegó problemas técnicos en el avión privado que le debía trasladar desde Moscú a Santander esa misma noche. Mientras los asistentes reclaman la devolución de las entradas, otros gastos e incluso daños morales, la UTE La Campa, de la que formaba parte Delfuego Booking, asegura que reembolsará el importe de las entradas cuando el Dj parisino abone los gastos de producción y montaje del espectáculo.

Según La Campa, el artista no ha devuelto aún 321.000 euros del total de la deuda económica, que cifra en 525.000 euros y de los que 250.000 euros corresponderían al caché, habiendo reembolsado el artista únicamente 204.000 euros.

Por su parte, Guetta lo negó públicamente y aseguró que "no es verdad" que no haya devuelto el dinero, algo que además consideró "ridículo" porque ofrece entre 100 y 150 shows al año y no necesita quedarse con ese dinero. Además, afirmó que no tenía "problema en ir a los tribunales" para solucionar esta situación.

AYUNTAMIENTO BUSCARÁ "LA MEJOR SOLUCIÓN"

El concurso de acreedores de Delfuego Booking afecta también al Ayuntamiento de Santander, en la medida que tiene adjudicada a esta empresa desde 2012 la gestión de la sala de conciertos Escenario Santander.

Desde el Ayuntamiento de la capital van a analizar la situación con los servicios jurídicos y técnicos para buscar "la mejor solución" y "despejar lo antes posible" las medidas que la administración local ha de tomar.

A preguntas de la prensa, la concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha señalado que el Consistorio debe analizar el un auto judicial para determinar en qué situación queda la gestión de Escenario Santander.

"Lo único que puedo decir es que tenemos que estudiar toda esta situación con los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento para encontrar la mejor solución para todos", ha manifestado Díaz, que ha indicado que "en breve" mantendrá una reunión con ambos servicios porque "nos interesa también a nosotros despejar lo antes posible" esta situación y "ver qué medidas tenemos que tomar".

Sobre qué pasaría con la adjudicación de la gestión de Escenario Santander si un inversor se hiciese con Delfuego Booking, la concejala de Cultura ha apuntado que "no lo puede decir aún" al no haberse analizado "las posibilidades" que se abren en esta situación con los servicios jurídicos y técnicos.

En cualquier caso, Díaz ha destacado el trabajo de programación cultural y musical que se ha venido desarrollando en Escenario Santander bajo la gestión de esta empresa. Un trabajo, ha dicho, "muy bueno, que nos ha posicionado como sala" de conciertos.

Pero, ha apuntado, "ahora mismo", con la entrada en suspensión de pagos de la empresa gestora, "se abren muchas posibilidades y, por supuesto, han de ser los servicios técnicos y jurídicos los que nos digan cuál es la mejor solución para el Ayuntamiento".