Arrancan los Cursos de Verano de Santander con Carmen Calvo, Zapatero y Donna Strickland como primeros invitados

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) iniciará este lunes, 17 de junio, una nueva edición de sus Cursos de Verano en Santander, en la que la vicepresidenta del Gobierno de España en funciones, Carmen Calvo; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; la Premio Nobel de Física Donna Strickland o el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, serán algunos de los primeros invitados.

En esta primera semana de actividad, se abordarán en la UIMP temas como el presente y futuro económico de España, la labor de la policía científica o la prevención de enfermedades infecciosas en diferentes seminarios y encuentros.

Así, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, abrirá este lunes el curso 'Construyendo el presente, diseñando el futuro. Políticas públicas para una sociedad más igualitaria', en el que, hasta el viernes 21 de junio, se reflexionará sobre el concepto transversal de igualdad.

Además, se revisará el marco jurídico en el que han de moverse los colectivos y organismos que trabajan por su consecución y preservación, y donde se analizarán el desarrollo de iniciativas a favor de la integración laboral o el trato dado por los medios comunicación a la diversidad.

También mañana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, participará en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía', junto al presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.

De igual forma, estarán presentes a lo largo de la semana los presidentes de entidades financieras como CaixaBank, Bankia, Ibercaja o ING España.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el operador Bolsa y Mercados Españoles (BME) estarán, asimismo, representados por sus responsables. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, hará lo propio con esta institución.

El monográfico 'Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un compromiso y realidad emergente en un mundo polarizado' contará el miércoles, 19 de junio, con la presencia del expresidente del Gobierno nacional José Luis Rodríguez Zapatero, quien estará acompañado por la vicepresidenta del Ejecutivo cántabro Eva Díaz Tezanos.

En este curso, en el que intervendrá también la presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, Leire Pajín, se tratará de establecer cuáles son los principales impactos del cambio climático en España o qué oportunidades de empleo y crecimiento inclusivo ofrecen las industrias sostenibles, ha informado en un comunicado la UIMP.

La mañana del jueves, día 20, darán su opinión al respecto el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

Por otro lado, en la Península de la Magdalena se abordarán durante la semana cuestiones propias de los sectores de la medicina y de la tecnología, con los cursos 'Cambiando el paradigma en enfermedades infecciosas: Del tratamiento a la prevención', que se celebrará el martes, día 18; 'Nuevos avances y desafíos en la esclerosis múltiple', en su cuarta edición; 'Summer school on quantum technologies', y 'Gestión de alto rendimiento en unidades hospitalarias. Un enfoque práctico'.

Se podrá acudir, además, al duodécimo Encuentro Interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor, que se desarrollará de lunes a viernes, o a la IV International School on Light Sciences and Technologies. 'Core: Light in Sources, Health and Medicin', que contará con la presencia de la Premio Nobel de Física Donna Strickland.

Por otra parte, en el XIII Encuentro de la policía científica, bautizado con el lema '25 años liderando las ciencias forenses', hablarán de su experiencia la jefa de servicio de la Unidad Central de Investigación Científica y Técnica, María Lourdes Honorato Vallejo, y varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), como los inspectores jefes Óscar Ruiz Barba u Ovidio Adolfo Busta Olivar.

ACTIVIDADES CULTURALES

La cultura tendrá su espacio en esta primera semana con la inauguración del ciclo de conversaciones 'En contexto', cuya conferencia de inauguración, titulada 'Sobre la dignidad', correrá a cargo del escritor y filósofo Javier Gomá este lunes.

La actividades culturales se complementarán con el concierto del ensemble de referencia en la interpretación de la música barroca francesa, La Bellemont, que será el martes, día 18, en el Palacio de la Magdalena.