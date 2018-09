CCOO denuncia que los accidentes laborales mortales se han triplicado en Cantabria entre 2016 y 2017

En opinión de la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Cantabria, Laura Lombilla, el informe pone de relieve la relación "evidente" entre precariedad laboral y siniestralidad.

"Se triplican las muertes, aumentan los accidentes in itínere y disminuye significativamente el número de partes de enfermedades profesionales comunicados. Es decir, muchos de estos hechos ocurren como consecuencia de unas malas condiciones de trabajo y de una relajación de las medidas de seguridad", ha denunciado Lombilla.

El informe, según CCOO; devela que en 2017 se registraron 6.062 accidentes de trabajo, un 2,7% más que en 2016, lo que significa que la cifra aumentó casi el doble respecto al periodo anterior analizado (1,5% entre 2016 y 2015).

Aunque --siempre según la cita fuente-- han disminuido los accidentes graves en un 20%, los leves han sido más (2%) y las muertes en accidentes de trabajo se han triplicado.

También han crecido un 6% los accidentes de trabajo que no han causado baja del empleado.

"La gente no quiere pedir baja por miedo a perder el empleo, igual que no quiere comunicar las enfermedades profesionales", ha afirmado Lombilla, quien ha destacado que, en el caso de las enfermedades profesionales, hay una "clara feminización" de las mismas pues de los 322 partes comunicados, 186 correspondieron a trabajadoras.

También se ha registrado un aumento significativo de los accidentes de trabajo in itínere, pasando de 726 a 825 (+13%) y también en este caso las mujeres llevan la peor parte puesto que la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico in itínere es 1,9 veces superior en las mujeres y las de sufrir otro tipo de accidente in itínere suben a 3,5 veces por encima de los hombres.

"La precariedad laboral en Cantabria afecta especialmente a las mujeres y el tipo de accidentes de trabajo de los que hablamos son los relacionados con el sector servicios, donde están contratadas la mayoría de ellas", han argumentado desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Cantabria.