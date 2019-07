El Colegio de Registradores asegura que la hipoteca "no está en crisis"

El vicedecano del Colegio de Registradores de España, José Miguel Tabares, ha asegurado en Santander que la hipoteca "no es una figura en crisis" sino que es "esencial para el crecimiento económico" por lo que, debe ser valorada "muy positivamente sin perjuicio de la necesidad de garantizar una protección al más alto nivel para los consumidores".

Tabares ha lamentado que se hayan producido "dudas" sobre las hipotecas, si bien ha matizado que estas dudas se dan sobre la regulación hipotecaria así como en las "cláusulas abusivas" que, según ha recordado, "no se encuentran regulados en la ley hipotecaria".

Así lo ha dicho en el curso 'Presente y futuro de la hipoteca', que dirige en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha coincidido con el magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, José Luis Luciano, y el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Arsuaga, en que la Ley 5/2019 del 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que entró en vigor el pasado 16 de junio, favorece la transparencia de los créditos inmobiliarios.

Según Tabares, esta ley trata de "revertir" las cuestiones y la "incertidumbre" que había empezado surgiendo en el ámbito del consumo, para después pasar al inmobiliario y "desembarcar" en el hipotecario. Para ello, ha destacado la necesidad de establecer mecanismos o garantías sobre el préstamo hipotecario y, en concreto, sobre el procedimiento para dar a conocer a los hipotecados "las reglas del juego".

En este sentido, se ha referido a las labores que impone la ley, por un lado, para los acreedores en materia de registros de información, para los notarios de cara a la formalización y la entrega de la documentación y a los registradores que deben comprobar la correcta realización del acta por parte de los notarios. "No podemos comprobar si la persona ha seguido el proceso sino si tenía los medios para saber qué estaba firmando", ha aseverado.

Asimismo, ha añadido que la protección a los consumidores se mejora "aumentando la intervención de los registradores en la fase precontractual" al hacer obligatoria para las entidades prestamistas la inscripción de los formularios de los contratos de préstamo o crédito hipotecario en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación a cargo de los registradores de bienes muebles.

DIVORCIO, CONSUMIDORES Y CRÉDITOS INMOBILIARIOS

Por su parte, en declaraciones a los medios, el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria ha resaltado la "proyección de seguridad jurídica" que pretende la Ley 5/2019 en las "relaciones" entre los ciudadanos que vayan a pedir un préstamo y las entidades bancarias.

Según Arsuaga, la ley viene a establecer unos "principios de seguridad mayor" que tratan de crear una "transparencia" en las contrataciones, es decir, "que la persona que compre sepa lo que compra" o, en su defecto, establecer una serie de "requisitos de cognoscibilidad" con los que "la mayoría de las personas", "se podrían dar por enteradas".

En concreto, el presidente de la Audiencia Provincial ha aludido a las relaciones entre el crédito inmobiliario de las hipotecas y los procesos de crisis matrimonial, así como la atribución de la vivienda familiar en los procesos.

En esta línea, Arsuaga ha asegurado que, con la llegada de la crisis, se experimentaron "verdaderas dificultades" en aquellas situaciones de separación o divorcio en las que se pasaba de una "economía común" a una "economía dividida" pero se tenía que mantener el crédito del pago hipotecario.

Según el presidente de la Audiencia Provincial esto dio lugar a algunas situaciones de "cohabitación" y no de "convivencia", a la espera de un "momento mejor" en el que poder saldar el "problema mayor" como era el crédito hipotecario.

Durante el curso, tal y como ha explicado, tratarán de dar solución a esta problemática con el objetivo de "poder evitar la agresión" o la acción del acreedor, al que "poco le importa el problema que tenga ese matrimonio".

Por su parte, el magistrado José Luis Luciano ha destacado que la jurisprudencia del TS "está reforzando el criterio de la transparencia" en el momento de la "firma y suscripción" de los documentos de escrituras públicas en la concesión de préstamos hipotecarios.

En este sentido, ha incidido en la importancia de que la información alcance "los niveles necesarios" para que los consumidores "sean consciente" de la carga "económica y jurídica" que están asumiendo.

Asimismo, ha valorado que en la nueva legislación "se potencia" la labor del notario en cuanto que es el encargado de redactar un acta con la "finalidad fundamental de comprobar que el nivel de información ha sido cumplido por la entidad financiera".

"De esa manera se garantiza en la medida de lo posible que el consumidor sepa a lo que se está comprometiendo y no sea sorprendido por cláusulas que no constaban o que no sabía que formaban parte de las estipulaciones contractuales", ha apostillado.