Sí Se Puede Laredo lleva a la Fiscalía el impago de la deuda de Proinasa al Ayuntamiento

Las dos ediles de SSPL, Carmen García y Adelia Melero, han llevado a la Fiscalía toda la documentación que llevan recabando en los tres últimos años sobre cómo se produjo y por qué "no se ha cobrado" por parte del Consistorio esta "deuda millonaria", según ha informado en un comunicado el grupo municipal.

Las concejalas de SSPL ya advirtieron hace unos tres meses al alcalde, Juan Ramón López Visitación --cuyo padre Juan Ramón López Revuelta dirigía el Ayuntamiento cuando se materializó "hace 31 años la permuta ilegal"--, de que el Consistorio podría enfrentarse a responsabilidades patrimoniales y penales si no procedía al cobro de la deuda de Proinasa.

Como no se ha dado ningún paso para el cobro de esa deuda, que fue fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en 2005 y confirmada por el Supremo en 2008, SSPL ha decidido acudir a la Fiscalía para que "se esclarezcan hechos tan importantes como por qué no se procedió a la providencia de apremio para el cobro de la deuda" cuando es un procedimiento que "este Ayuntamiento utiliza siempre para el resto de los vecinos cuando no pagan sus deudas".

Sí Se Puede Laredo ha enfatizado que "las sentencias están para ser cumplidas siempre y con mucha más razón cuando la inejecución lleva lesionando durante décadas las arcas municipales" debido a que "los distintos gobiernos municipales" del Ayuntamiento "han dado largas" a reclamar la ejecución de la sentencia por la que Proinasa debe pagar 1,77 millones de euros más intereses y que, pasados tantos años, la cifra podría alcanzar casi los cuatro millones de euros.

La deuda proviene de la diferencia de valor de los terrenos permutados entre Proinasa y el Ayuntamiento en 1987, cuando era alcalde el padre del actual regidor. En concreto, se acordó permutar una parcela que la empresa había adquirido como sobrante de vía pública y ubicada junto al puerto de Laredo por unos terrenos edificables del Consistorio en la playa Salvé.

Las concejalas de SSPL también denunció que no sólo no se ha cobrado la deuda de Proinasa con el Ayuntamiento reconocida judicialmente sino que además, desde 2013, los gobiernos municipales han tratado de hacer una nueva permuta cambiando la deuda por unos terrenos que la empresa tiene en la Puebla Vieja. Para ello, en 2015 se aprobó en el Pleno (con los votos de PSOE, PP y PRC) un convenio, pero que quedó en suspenso después de que SSPL interpusiese un recursos de reposición.