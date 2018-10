Revilla tiene la "impresión" de que ya no le "podrán decir que va a ser presidente sin haber ganado unas elecciones"

"Tengo la impresión de que esta vez, por fin, ya no podrán decir que vaya a ser presidente sin haber ganado una elecciones", ha expresado a preguntas de los periodistas este viernes, horas después de anunciar que concurrirá a la reelección como secretario general del PRC en el congreso del próximo 11 de noviembre.

De ser elegido, automáticamente se proclamará candidato a la Presidencia de la Comunidad, cargo que Revilla ha ostentado durante casi doce años, entre 2003 y 2011 y en lo que va de la presente legislatura, siempre con el apoyo del PSOE.

El presidente ha reiterado que aspira a continuar al frente del partido -y del Ejecutivo- por la petición "unánime" de los cargos orgánicos y públicos del PRC, petición que se había convertido en las últimas semanas en "un clamor" y que ha antepuesto a su edad -tiene 75 años- y a su familia, que le "rogaba" que no concurriese a la reelección.

Pero "mi vida ya no me pertenece", ha expresado Revilla para explicar que la decisión que ha adoptado -que es "una cosa muy seria" que afronta con "fuerza, ganas e ilusión"- no depende de intereses personales o familiares.

Depende de "mucha gente" a la que él ha involucrado con el partido desde que lo creó, en 1976, y que le ve "bien" y le pide que continúe para culminar proyectos "pendientes", como el polígono de La Pasiega o la explotación minera en la cuenca del Besaya, además de la llegada del tren a Cantabria.

Así, y después de haber confirmado que sus achaques y problemas de salud no le van a impedir continuar con el mismo ritmo que hasta ahora, Revilla ha decidido intentar seguir al frente del PRC y de la Comunidad para, "definitivamente", colocarla "a la cabeza de España".

Por ahora, ha valorado que la región está creciendo "por encima" de la media, y que ofrece además una "imagen positiva" en el conjunto del país, donde es "probablemente la más querida" de todas las autonomías, "un valor que no tiene precio".

En cuanto al PRC, su líder ha resaltado que es "un bloque", que no presenta "fisuras" y donde sus miembros no están "enfrentados" como ocurre, aunque Revilla no ha aludido a ello, en el seno de otras formaciones en Cantabria. Además, hay una "fortaleza tremenda" en torno a su persona, según él mismo ha reconocido, antes de destacar también que los regionalistas "sabemos gobernar".

El presidente regional ha hecho estas declaraciones en la VII Feria de Mujeres Artesanas y Emprendedoras de Cantabria, en Renedo.