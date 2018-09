A Rubén Gómez le "consta" que Cs contará con él y espera que no haya más dimisiones: "Ya bastante hemos tenido"

El diputado de Ciudadanos Cantabria, Rubén Gómez, ha asegurado que el partido contará con él después de haber anunciado, el pasado fin de semana, que no se presentará a las primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones de 2019.

"Me consta que van a contar conmigo", ha aseverado el portavoz parlamentario naranja, que está "a disposición" de su formación, aunque se verá qué papel desempeña en el futuro "cuando llegue el momento". Además, espera que tras la dimisión del secretario autonómico de Organización, José López -que seguirá como afiliado y para el que aún no se ha nombrado sustituto-, no haya más marchas: "Ya bastante hemos tenido", ha considerado al respecto.

Gómez ha respondido así, este miércoles en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas sobre los últimos acontecimientos en Cs y cómo encara la formación los próximos comicios autonómicos y municipales.

CONTACTOS CON SOBERÓN

En este último sentido, ha reconocido "contactos" del partido con Javier Fernández Soberón, en la actualidad concejal no adscrito en el Ayuntamiento de El Astillero tras abandonar el PP siendo, además, presidente de Nuevas Generaciones de los conservadores.

"No voy a negar lo evidente", ha manifestado Gómez para indicar que el propio secretario de Organización nacional de Cs, Fran Hervías, dijo el sábado que había comido con el edil astillerense, aprovechando su presencia en Cantabria para zanjar la crisis abierta a raíz del supuesto fichaje de Blanca Rosa Gómez, actual líder y concejala de Torrelavega Sí después de haber sido presidenta del PSOE y alcaldesa de la capital del Besaya.

Ahora bien, tras recordar que Cs "no negocia" ni candidaturas ni 'números uno', Gómez ha aclarado que Fernández Soberón, "de momento", no pertenece a la formación naranja, por lo que ya "se verá" si finalmente se afilia o no.

ES EL PP EL QUE HABLA CON TRÁNSFUGAS

Al hilo, ha apuntado que todo aquel que se incorpore y sume al proyecto de Ciudadanos es "bien recibido", y ha aprovechado en este sentido para indicar que ve "muy nervioso" al PP cántabro, extremo que achaca a que los 'populares' van "a la baja" y los naranjas, "al alza".

Se ha referido así a la advertencia, hecha hoy por los conservadores a los liberales a través de un comunicado, de que Fernández Soberón es "un tránsfuga" y de que "llevar en las listas a personas de esta condición es incompatible con la regeneración política que predica".

Ante esto, el portavoz parlamentario ha replicado que en su partido hablan "con personas", no con "tránsfugas", algo que a su juicio si hace el PP en el Ayuntamiento de Santander, donde el equipo de gobierno de Gema Igual -en minoría- saca adelante sus iniciativas gracias al apoyo de David González, edil no adscrito y ex de Cs, y se ha preguntado "a cambio de qué" toda vez que apoya las propuestas sin dar explicaciones.

Sobre este asunto, Gómez ha reflexionado que si bien un tránsfuga supone "una desgracia", apoyarse en ellos es "una vergüenza". Por eso, ha considerado que el PP no está para "dar lecciones a nadie", menos aún de transfuguismo y regeneración.

Así, y aunque ha dicho que Cs espera "contar" con los 'populares', y también con regionalistas y socialistas, no aprecia "muchas intenciones" en ese mismo sentido por parte de estos tres partidos, a los que ve más centrados en "mantener su 'status quo' por mucho tiempo".

PRIMARIAS

Finalmente, sobre las primarias de Cs para elegir cabezas de cartel, ha señalado que se celebrarán -previsiblemente en enero- para escoger al candidato a la Presidencia de la Comunidad pero no para los municipios.

En este sentido, Rubén Gómez ha explicado que a día de hoy ninguna de las agrupaciones locales constituidas en la región cumple el requisito de contar con más de 400 afiliados para que haya elecciones internas y es "difícil" llegar a esa cifra en los próximos meses.