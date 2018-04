El alcalde alerta de que el convenio de soterramiento de FEVE "corre peligro"

En un encuentro con los medios de comunicación, el regidor ha informado que desde el Ministerio de Fomento se ha comunicado al Ayuntamiento la intención de firmar el convenio del soterramiento el próximo martes, día 10.

Sin embargo, Cruz Viadero ha alertado que el soterramiento "corre peligro" porque el Ayuntamiento "no puede firmar el convenio porque no tiene presupuesto, y sin presupuesto no hay firma".

El alcalde ha reconocido que "está complicado llegar a un acuerdo", por lo que ha realizado un llamamiento a los grupos de la Corporación "al consenso y al diálogo" para lograr "un acuerdo pensando en Torrelavega".

Cruz Viadero ha insistido en que "no va a engañar a los torrelaveguenses" y que "ahora que todo está hecho, que está en la mano, sin presupuestos, Torrelavega perderá el soterramiento o se retrasará muchísimos años".

DOS PROPUESTAS

Por otra parte, Cruz Viadero y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, han informado a los portavoces municipales de las dos propuestas que han planteado técnicos de ADIF a la Corporación para mantener el tráfico ferroviario de mercancías y el Transcantábrico durante el tiempo que duren las obras del soterramiento de las vías de FEVE a su paso por la ciudad.

Según han explicado, una de ellas plantea vías "paralelas y provisionales" en el mismo ámbito de actuación de las obras, como se contemplaba en el anteproyecto de 2010; y la otra, la construcción de una infraestructura provisional para el tráfico de mercancías desde el IES Besaya, por encima de la acera del Boulevard Ronda hasta la rotonda de La Inmobiliaria. Los viajeros serían trasladados en autobús desde Torrelavega a Barreda o Puente San Miguel.

Cruz Viadero y López Estrada han indicado que, según los técnicos de ADIF, con la primera opción "los plazos se alargarían bastante", mientras que con la nueva vía se podría garantizar el coste y el plazo de ejecución del proyecto (80 millones de euros más IVA y 21 meses).

En el caso de que el Ayuntamiento se decida por dicha alternativa, su construcción sería "la primera piedra del soterramiento", ha dicho López Marcano, quien ha insistido en que se trata de una decisión "trascendente, que hay que tomar entre todos".

La intención del equipo de Gobierno PSOE-PRC es que los grupos estudien las alternativas y el próximo viernes 13 de abril se celebre una nueva Junta de Portavoces en la que expongan expondrán la que "creen mejor". "Ojalá sea por unanimidad", ha confiado.